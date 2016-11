Am 19.11.2016 findet unser kleiner aber gemütlicher Adventsmarkt Budenzauber in Greiz auf dem Gelände des KGV „Reißberg 04“ statt, er ist damit einer der ersten Adventsmärkte in der Region.Ca. 15 regionale Händler gestalten das Markttreiben und halten viele Spezialitäten für die Gäste bereit. Weiterhin erwartet unsere Besucher und speziell unsere kleinen Gäste ein anspruchsvolles Programm, wie Wichtelbackstube, fröhliche Lieder mit den Kindern der Kita Kunterbunt oder die große Feuershow mit Ritter Reiner aus Jaroslaw/Polen. Zahlreiche gekrönte Häupter schneiden den längsten Christstollen des Vogtlandes an und laden zur Verkostung ein.Väterchen Frost hat auf dem Markt eine Leine mit vielen, mit Süßigkeiten gefüllten, Socken gespannt, die darauf warten von den Kindern abgenommen zu werden.Das Mode & Showteam freut sich auf seine Gäste.