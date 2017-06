Cossengrüner feiern 57. Sport- und Kinderfest

Bereits zum 57. Mal lädt die VSG 1960 Cossengrün zum Sport- und Kinderfest, welches am kommenden Wochenende vom 16. bis 17. Juni auf der Sportanlage "Ulrich Wetzel" stattfindet, ein.



Los geht es am Freitagabend, 18.30 Uhr mit dem traditionellen Kleinfeldfußballturnier der Alten Herren. Während sich die ehrgeizigen Teams aus Hohndorf, Coschütz, Syrau, Pfaffengrün, Zeulenroda-Rötlein und Cossengrün so einiges abverlangen, startet 19 Uhr das beliebte Preis-Skatturnier im Sportlerheim.



Den Auftakt am Samstag ab 10 Uhr machen die Leichtathletikwettkämpfe der Kinder und Jugendlichen aus der Region.

Ab 14.00 Uhr geht es ebenfalls sportlich mit dem Fußballturnier der 1. Mannschaft weiter . Dabei kämpfen der SV Rot-Weiß Weißenfels, die SG Pfaffengrün und der Gastgeber um den Siegerpokal. Die Zuschauer dürfen sich auf interessante Partien freuen. Das Team aus Weißenfels - mittlerweile seit Jahren zu Gast beim Sportfest der VSG - spielt in der Landesklasse Sachsen-Anhalt.

Zum Rahmenprogramm am Nachmittag gehören u.a. eine Bastelstraße, Hüpfburg, Glücksrad und ein Zauberer für die kleinen Gäste.

Ab 19 Uhr gibt es dann bei der Programmblattverlosung im Festzelt tolle Preise zu gewinnen. Die Partygäste weiter in Schwung bringen werden ab 20.00 Uhr DJ Matt aus Görschnitz und „die Eis Boys“, eine Rock`n`Roll Band aus Leipzig. Außerdem darf auch in diesem Jahr eine Showeinlage von und mit Sportfreunden der VSG mit Spannung erwartet werden.

An allen Tagen ist der Eintritt frei und für das leibliche Wohl bestens gesorgt.