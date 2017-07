Der betrogene Patient - Lesung mit Gerd Reuther

Der Förderverein "Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes" e.V. lädt zu einer ganz besonderen Lesung in den Rathaussaal Zeulenroda ein.



Achtung! Dieses Buch kann Ihre Zuversicht in eine medizinische Behandlung gefährden.



Nie waren die Heilungsversprechen größer als heute und doch ist die ärztliche Behandlung zu unserer häufigsten Todesursache geworden. Wer den Therapieempfehlungen der Mediziner rückhaltlos vertraut, schadet sich häufiger, als er sich nützt. Überdiagnosen und unnötige Therapien prägen die medizinische Unvernunft. Erschreckend viele Behandlungen der heutigen Schulmedizin sind ohne nachgewiesene Wirksamkeit. Allzu oft wären das Abwarten des Spontanverlaufs oder Veränderungen des Lebensstils wirksamer und nachhaltiger. Die Entscheidung, ob man überhaupt behandeln soll, ist wichtiger als, welche Behandlung man wählt.

Schonungslos seziert Dr. med Gerd Reuther nach 30 Jahren Erfahrung seinen Berufsstand. Er deckt auf, dass die Medizin häufig nicht auf das langfristige Wohlergehen der Kranken abzielt. Seine Abrechnung ist aber nicht hoffnungslos, denn erzeigt auch auf, wie eine neue, bessere Medizin aussehen könnte. Sie müsste mit einer anderen Vergütung medizinischer Dienstleistungen beginnen und das Geld dürfte nicht mehr über Leben und Tod bestimmen. Mit der Expertise eines Mediziners geschrieben, verliert das Buch trotzdem nie den Kranken aus dem Blick. Durch seine präzise Analyse der herrschenden Verhältnisse wird das Buch zu einer Überlebensstrategie für Kranke, die ihr Leid nicht durch Medizin vergrößern wollen.



Über den Autor

Gerd Reuther, Jahrgang 1959, Facharzt mit Lehrbefugnis für Radiologie, seziert nach 30 Berufsjahren die Aktivitäten seines Berufsstandes nicht ohne Polemik. Als diagnostischer und interventioneller Radiologe ist er ein Vertreter des letzten Querschnittsfaches in einem subspezialisierten Gewerbe, in dem sich inzwischen Therapeuten Patienten suchen. Nach leitenden Positionen in 3 verschiedenen Kliniken analysiert er schonungslos die heutige Medizin von innen und zieht seine radikalen, aber unvermeidbaren Schlussfolgerungen für eine bessere Medizin.



Eintritt: 5 Euro (mit gültigem Bibliotheksausweis 3 Euro)



Vorverkaufsstellen:

Stadtbibliothek Zeulenroda-Triebes, Markt 8

036628 48214



Tourismuszentrum, Bleichenweg 30

036628 987064