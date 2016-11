Der Fluch des Sefuamun

Mit „Kismetbahr – der Schicksalsfluss“ hat der Thüringer Joachim R. Steudel in diesem Jahr seine Roman-Trilogie „Traum oder wahres Leben“ abgeschlossen.

Nachdem der Autor seine Leser mit den ersten beiden Bänden „Dao – Der Weg“ und „Gifuto – Das Geschenk“ in das spätmittelalterliche China und die Welt der Samurai entführt hat, verschlägt es den Protagonisten Günter Kaufmann nun in das alte Ägypten vor über 3000 Jahren. Das Buch beeindruckt wie seine Vorgänger durch detailreiche Schilderungen der Gegebenheiten, rasante Kampfszenen und einfühlsame Emotionen, die sich im wahrsten Sinne des Wortes über mehrere Jahrtausende ziehen. Denn „Kismetbahr – der Schicksalsfluss“ zieht überraschende Parallelen in die heutige Zeit und ein grausamer Fluch des Sefuamun, einer Inkarnation Günter Kaufmanns im Alten Ägypten, zeigt auch in der Gegenwart noch seine Wirkung…Am 3. Dezember liest der Schauspieler Wilfried Pucher im Zeulenrodaer „Bücherzauber“ aus dem dritten Band von Joachim R. Steudels Trilogie. Im Vorfeld sprach ich mit dem in Zoghaus bei Greiz lebenden Autor:Zum einen hat mir Wilfried Pucher das Angebot gemacht, aus meinen Büchern zu lesen, weil sie ihm selbst sehr gut gefallen und zum anderen wäre das Erlebnis für die Gäste nicht so toll, wenn ich das übernehme. Ich müsste erst einmal sehr viel üben, um wenigstens halbwegs so ein Erlebnis bieten zu können.2004 habe ich die ersten Zeilen zu Band eins geschrieben.Nein, im Grundgedanke war die Geschichte viel umfangreicher und hätte mindestens noch drei weitere Bände gefüllt.Die ganze Geschichte hat beim Schreiben ein gewisses Eigenleben entwickelt und nur das Grundgerüst blieb durchgängig erhalten. Personen kamen dazu oder haben sich anders entwickelt als geplant. So auch das Ende, mit dem ich aber in der jetzigen Form überaus zufrieden bin.Nein, ich war nie vor Ort. Das Hintergrundwissen habe ich mir hauptsächlich aus Sachbüchern und zu einem Teil auch aus dem Internet geholt.Oh, ich weiß nicht. Ich würde sagen jeder Band für sich ist ein bisschen anders, doch das Grundelement Abenteuerroman mit einem Teil Fantasy steckt in jedem.Einiges.Im Moment an nichts, doch Ideen habe ich einige. Ab und zu, wenn mich die Muse packt, recherchiere ich auch schon dazu.Der Roman „Traum oder wahres Leben. Kismetbahr – der Schicksalsfluss“ von Joachim R. Steudel ist im Verlag Edition Winterwork erschienen und in gut sortierten Buchhandlungen und bei Amazon erhältlich. Am 3. Dezember liest Winfried Pucher ab 14 Uhr im „Bücherzauber“ Zeulenroda aus dem Buch. Der Autor ist selbstverständlich auch anwesend und beantwortet gern Fragen.