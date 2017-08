Die Bildermühle im Schloss

Von Roland Barwinsky



„Die Bildermühle“ heißt die Ausstellung im Neuen Schloss Bad Lobenstein. Bis zum 29. Oktober dieses Jahres sind hier Dutzende faszinierende plastische Objekte und Malereien von Christoph Liedtke zu sehen.



Der Künstler näherte sich mit seinen Werken nach eigenen Aussagen dem ihn seit eigenen Kindertagen faszinierenden „Phänomen Bild“. „Was ist das überhaupt? Ist es nur Imagination, etwa Projektion oder bedauer-licherweise nur ein fleckiger Grund“, fragt der Ausstellende und nach Antworten Suchende.



Christoph Liedtke setzte sich mit den Ursprüngen des Bildes bis hin zu einer Auflösung und Materialisation der Formen auseinander.



Er studierte an der Kunsthochschule Burg Giebichenstein in Halle und lebt zur Zeit auch in dieser Metropole Sachsen-Anhalts. Seine „mentale Vernetzung“ mit Bad Lobenstein wolle er aber keineswegs außen vor lassen. Denn Liedtke verfügt über genügend Lokalkolorit und stammt ursprünglich aus Lehesten. Sein Abitur machte er in der Kurstadt.