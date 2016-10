Die Cowboys von der Waterkant im Bauernmuseum

Die Hamburger Kult-Band Truck Stop präsentierte heute im Bauernmuseum Nitschareuth ihren neuen Titel "Männer sind so". Und das gleich fünf, sechs Mal hintereinander.

Grund waren TV-Aufzeichnungen für die Fernsehsendung "Musik auf dem Lande", die am 21. Oktober um 20.15 Uhr im MDR ausgestrahlt wird. In dieser von Maxi Arland moderierten Sendung werden unter anderem auch das Nockalm Quintett, Monika Martin, Gerd Christian, Walter Plathe und andere Künstler zu sehen sein. Alle aufgenommen im Landkreis Greiz, unter anderem am Zeulenrodaer Meer und am Greizer Sommerrpalais.Wer den Auftritt von Truck Stop in Nitschareuth verpasst hat und die Band live sehen möchte, hat dazu heute Abend Gelegenheit: Ab 20 Uhr spielen die Cowboys von der Waterkant noch einmal im Bauernmuseum!