Die große Musical – und Operettengala in Schleiz

Das Original am 08. September in der Wisentahalle

Das bekannte Erfolgsprogramm "Die große Musical - und Operettengala" ist auf Deutschlandtour und am 08.September 2017 ab 19.30 Uhr in der Wisentahalle Schleiz zu erleben. Top-Solisten mit internationaler Bühnenerfahrung präsentieren in einer zweieinhalbstündigen Show das Beste aus über 15 der beliebtesten Musicals und Operetten.



Das Publikum darf eintauchen in die großen -Höhepunkte der Originale wie Elisabeth – die wahre Geschichte der Sissi, Phantom der Oper, Tanz der Vampire, Die lustige Witwe, Im weißen Rössl, Cat, Evita, Gräfin Mariza, Der Zarewitsch, My fair lady, Der Bettelstudent, Die Csárdásfürstin, Elvis und viele mehr. Dabei sind auch die großen Klassiker wie "Das Wolgalied", "Memory" oder "Lippen schweigen" zu erleben.

Freuen Sie sich auf große Stimmen, historische Kostüme, ein aufwendiges Bühnenbild und natürlich erstklassigen Livegesang. Mit viel Charme und Witz wird die Gala für jung und alt einen besonderen Unterhaltungswert bekommen. Jeder Musical - und Operettenfan wird voll auf seine Kosten kommen.

Präsentiert wird die Gala von Armin Stöckl. Er wurde u.a. als „Bester Musicalsänger“ ausgezeichnet und erhielt den „Deutschen Fachmedienpreis“. Umjubelte Konzerttourneen führten ihn nach Amerika, Frankreich, Deutschland, Österreich, Schweiz oder sogar nach Bolivien . Zudem wird sein Ensemble aus erstklassigen Sängerinnen zu begeistern wissen.

Die Musical -und Operettengala sorgt regelmäßig für Beifallstürme und stehende Ovationen. In den letzten Jahren begeisterten die Künstler in mehr als 500 Shows zehntausende von Besuchern.



Kartenvorverkauf

Die Tickets werden in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla,

in der Touristinformation Schleiz (03663 428735) und im Kulturamt Neustadt an der Orla (036481 85121) verkauft. Telefon. Bestellung mit Versand unter 03663 4610 (ServiceCenter der KSK Saale-Orla)