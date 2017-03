"Die Legende Roy Black" am 2. April in der Vogtlandhalle Greiz

Kay Dörfel präsentiert „Die Legende Roy Black“

am 2. April 2017 um 17.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Wenn ein großartiger Sänger und Entertainer musikalisch seinem Idol ganz nah ist, dann wird daraus eine einzigartige Show. Ist er selbst auch stimmlich dem großen Vorbild so nah und steht mit ebensolcher Sympathie sowie unglaublich authentisch auf der Bühne, dann kann daraus ein bundesweit einmaliges Konzert-Erlebnis entstehen.

Viele Schlagersänger der letzten Jahrzehnte sind heute noch Kult. Doch Roy Black ist mehr als das – er ist eine Legende.

2016 jährte sich der Todestag zum 25. Male und sein Erfolgshit „Ganz in Weiß“ wurde 50.



Mit der Unterhaltungsshow „Die Legende Roy Black“ setzt der Künstler Kay Dörfel einen neuen Maßstab. Ist es doch eben nicht nur ein Nachsingen der großen Erfolge, keine Parodie, sondern eine unvergleichbare Hommage an einen ganz großen und unvergessenen Star.



Roy Black galt als einer der größten Schlagerstars, zu den Vorreitern in der deutschen Hitparade. Vielen ist er auch heute noch als Schauspieler und Serienstar in Erinnerung. Ganz tief im Herzen der Fans sind seine unzähligen Erfolgstitel: „Das Mädchen Carina“, „Du bist nicht allein“, „Es war nur Sand“, „Maria Magdalena“ und natürlich „Ganz in Weiß“.

Bis zu seinem Tode füllte der große Schlagerstar, nach einigen Durststrecken, wieder große Konzerthäuser und zog Millionen vor den Fernseher, wenn die Erfolgsserie „Ein Schloß am Wörthersee“ lief.



Kay Dörfel präsentiert eine faszinierende musikalische Zeitreise vom privaten Leben, über die ersten musikalischen Berührungen, bis hin zu den großen Hits. Ein Rückblick auf das Leben und Wirken des Roy Black.



Authentisch! Persönlich! Ein Konzerthighlight mit den großen Hits, gefühlvoll und live gesungen.



Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.