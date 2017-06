Dorffest in Muntscha

Muntscha feiert vom 16.06. - 18.06.2017 Dorffest.



Programm



Freitag, 16.06.



19.00 Uhr findet ein Kirchenkonzert mit dem Thüringer Konzertchor Gera e.V. statt, und anschließend freuen wir uns auf einen gemütlichen Abend beim Vereinshaus am Sportplatz. Der Eintritt ist frei.





Samstag, 17.06.



ab 15.00 Uhr wird zum Preiskegeln eingeladen wo man schöne Preise gewinnen kann



ab 20.00 Uhr ist Tanzen angesagt zum Sommernachtstanz mit der Andreas Lorenz Band bis in den Morgen



Karten gibt es im Vorverkauf bei:



Schreib-Schul & Bürobedarf Post, Auma



Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer



Büro & Mehr, Post Zeulenroda



Andreas Jakob, Muntscha 17





Sonntag, 18.06.



ab 14.00 Uhr startet unser Familiennachmittag bei Kaffee und selbstgebackenem Kuchen unserer Dorffrauen sowie deftigem vom Rost.



Musikalische Unterhaltung wird geboten mit Schubidu live und der Schalmeienkapelle aus Langenwetzendorf. Für die Kinder ist das Spielmobil vor Ort und mit der Ponykutsche kann man sich durch den Ort fahren lassen. Sportlich geht es wieder spannend zu beim Hammelkegeln, und viele schöne Preise warten bei unserer Tombola, bei der es keine Nieten gibt, auf ihre Gewinner. Die Kirchgemeinde Muntscha freut sich auf viele Gäste und natürlich ist an diesen Nachmittag der Eintritt frei.