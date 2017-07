Drei Tage Party in der City - 27. Zeulenrodaer Stadtfest

Eines der größten Stadtfeste im Thüringer Vogtland steht bevor.



Am letzten Augustwochenende verwandelt sich die gesamte Zeulenrodaer Marktpaltz in ein riesiges Festareal. Im Mittelpunkt steht das vielfältige Musikprogramm, bei dem verschiedene Stile – von House über Hip-Hop bis hin zu Pop, Rock, Ska und Blues.



Markttreiben und Kultur über drei Tage genießen und erleben. Das Fest hat sich im Zentrum der Stadt etabliert. Von Freitag bis Sonntag finden auf eine Bühne verschiedene kulturelle Veranstaltungen statt, die zahlreiche Besucher erfreuen.

Geschäfte laden in Zeulenroda zum Nacht-Einkaufsbummel

Unter dem Motto „Zeulenroda bei Nacht erleben!“ veranstaltet die Interessengemeinschaft „Zeulenroda erleben!“ e.V. am Freitag, dem 25. August von 19-24 Uhr die lange Einkaufsnacht in der Innenstadt. Dabei kann man gemütlich durch die Straßen schlendern und sich den einen oder anderen Einkaufswunsch erfüllen. Denn die Geschäfte in der Innenstadt haben ihre Pforten geöffnet. Modenschauen, Straßen-Boccia und weitere Sonderaktionen werden angeboten.



Zum festlichen Eröffnungskonzert mit Gunter Emmerlich und Ensemble lädt der Kulturförderverein der Dreieinigkeitskirche e.V. am selben Abend ab 19:30 Uhr in die Dreieinigkeitskirche ein.

Traditionelles Stadtfest

Am Samstag bietet die Innenstadt von 13 bis 24 Uhr ein vielfältiges und unterhaltsames Programm. Nach der offiziellen Eröffnung des Stadtes durch den Bürgermeister, präsentieren sich Gewerbetreibende, Vereine, Künstler, Aussteller u.v.a. mit kleinen Ständen und auf den Bühnen der Festmeile. Die Besucher haben die Möglichkeit, durch die Stadt zu schlendern, sich zu informieren, einzukaufen, reges Markttreiben und kulturelle Attraktionen zu erleben. Überall gibt es Unterhaltung und Musik.





Auf der Bühne vor dem klassizistischen Rathaus sorgen unter anderem "Eva´s Garten" mit energiegeladenem Pop, "TEN SING" mit gefühlvollem Rockiger-Jazz-Pop, "WIESNER & Band" mit mitreißender Rockmusik und „Alecia Grösche“ mit Live-Gesang für musikalische Unterhaltung. Ebenfalls dürfen sich die Zuschauer auf die aus verschiedenen Fernsehproduktionen bekannte Schlagersängerin Patricia Larrass freuen. Fast schon zur Tradition und auch in diesem Jahr wieder mit dabei ist die Sommernachtsgala des Jugend- und Kinderballettes „kess“. Als Stadtfesthöhepunkt werden "Sixpack" am Sonntag den Zuschauern auf dem Markt mit Rockabilly-Rock & Jazz, Funk richtig einheizen. Für unsere kleinen Besucher wird zum 27. Zeulenrodaer Stadtfest natürlich auch allerhand geboten.



Für weitere Stimmung sorgen unter anderem die Tanzgruppe Akrobatik- und Kautschukshow "Die 2 Capolos", Fanfarenfreunde Zeulenroda-Triebes e.V., „Music is our Passion!“- Musikalische Umrahmung der Schüler/innen des privaten Musikunterricht's Zeulenroda von Danny Pohl und Tanzvorführung der Kinder- und Jugendtanzgruppe des ZCV.



Der Puschkinpark verwandelt sich am Samstag, dem 26. August in ein tolles Kinderareal in dem es eine Menge zu erleben und zu entdecken gibt. Unter dem Titel „OFFSIDE8“ rocken auch in diesem Jahr wieder verschiedene Bands die Jugendbühne im Hinterhof des Markt 8.

Auto-Trends, Rummel & Partyzone unter freiem Himmel

Alle Autofans kommen am Sonntag, dem 27. August auf ihre Kosten, denn der Oldtimerclub veranstaltet den 7. Lauf des OCZ im Rahmen der Ostthüringer Oldtimermeisterschaft 2017



Im Rahmen des Festes präsentieren verschiedenen Schaustellern auf dem Rosa-Luxemburg-Platz ab 12:00 Uhr einen kleinen Rummel. Ein weiteres Highlight präsentiert DJ Heintje auf Rosa-Luxemburg-Platz. Er wird wieder für Party-Stimmung sorgen. Ab 20 Uhr heißt es Partyzone unter freiem Himmel - Schlager, 80er, 90er und das beste von Heute.