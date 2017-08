Drei Tage Party in der City - 27. Zeulenrodaer Stadtfest

Party in der City

Nachdem am Freitag bereits tausende Besucher in die Zeulenrodaer Innenstadt zur 27. Auflage des Stadtfestes strömten, ließ der Andrang am Sonnabend nicht nach – im Gegenteil. Bis tief in die Nacht verweilten noch einmal deutlich mehr Feiernde an den Ständen und vor den Bühnen, als am Vorabend. Von Freitag bis Sonntagabend wurde ein buntes Unterhaltungsprogramm auf dem Martkplatz, Puschkinpark, Rosa-Luxemburg-Platz, Tuchmarkt und in der Innenstadt geboten.Neben vielen Gastronomieständen, die allerlei für die Besucher bereit hielten, präsentierten sich auch zahlreiche Firmen und Vereine mit eigenen Ständen. Dabei fehlte es vor allem an Speisen und Getränken nicht.Das musikalische Rahmenprogramm fokussierte sich auf die große Bühne,auf der am Samstag und Sonntag zahlreiche Musik-Acts für gute Stimmung sorgten. So garantierten die Bands "Sixpack", "LA ESTAFETA DE CORREOS" oder "TEN SING" allerfeinste Songs deutscher und englischer Interpreten. Die Live-Rockband "WIESNER & Band" verwandelte den Marktplatz mit ihren Rock- und Pop-Songs in eine Partyzone. Auch die Darbietungen der Tanzschule "kess" wurden vom Publikum mit viel Applaus belohnt.Der Auftritt von "Die 2 Capolos" dauerte zwar nur rund 20 Minuten, sorgte jedoch für staunende Augen und verwöhnte Ohren und zeigte, dass das Thüringer Land über hochtalentierte Nachwuchsmusiker verfügt.Darüber hinaus stellten die Zeulenrodaer Vereine und Sportler ihre Talente unter Beweis. Die Kinder und Jugendlichen des ZCV präsentierten einige ihrer Kunststücke und die konnten sich regelmäßig über Szenenapplaus des Publikums freuen.Musikalisches Highlight war am Samstagabend die Live-Rockband "WIESNER & Band"Die relativ frisch formierte Rock Band feuerte bei einem ihrer ersten Auftritte ein energiegeladenes Set aus den Boxen. Die sehr anspruchsvollen Stücke sprachen besonders die eingefleischten Fans an. Besonders die beeindruckenden Riffs von Gitarrist Mazze Wiesner ernteten regen Applaus.Mit Spannung erwarteteter Höhepunkt am Sonntagnachmittag war der Auftritt von Patricia Larrass. Gewohnt temperamentvoll, charmant und eindringlich begeisterte sie ihre Fans mit Liedern aus ihrem neuen Album "Kopfüber ins Leben". Und bei einem Medley ihrer altbekannten Ohrwürmer konnten die Zuschauer mitsingen. Stürmischer Applaus war ihr Lohn, wofür sie sich wiederum mit einer Autogrammstunde bedankte.Auch auf dem Rosa-Luxemburg-Platz versammelten sich zahlreiche Musikfreunde und feierten mit DJ Heintje zu Partyklassikern der Schlager, 80er, 90er und das beste von Heute.Doch nicht nur für die Erwachsenen gab es einiges zu erleben, denn auch die Kinder hatten mächtig viel Spaß. Den kleinen Besuchern wurde ein breites Angebot an Spielmöglichkeiten, Hüpfburgen und Entertainment geboten, dass über die gesamte Festmeile verteilt war. Auf dem Puschkinpark stand Spiel und Spaß auf dem Programm. Außerdem präsentierte der Oldtimer Club Zeulenroda OCZ reichhaltig mit Aktionen rund um den Oldtimer.Die Party und Event Location 27. Stadtfest in Zeulenroda