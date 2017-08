Ein rauschendes Fest für die Mode – und vor allem die Stadt Schleiz

Wer Schleiz einmal ganz anders erleben möchte, der sollte an diesem Samstag in die für den Verkehr gesperrte Innenstadt kommen und ein faszinierendes Programm genießen.

Die Modenschauen

Das Bühnenprogramm

Das Rahmenprogramm

„Dass die Teichstrße, die Poststraße und der Neumarkt in Schleiz für den Verkehr vollständig gesperrt werden, das gibt es wirklich nur an einem einzigen Tag im Jahr – zur Schleizer Modenacht“, sagt Klaus Hoffmann, der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Schleiz e.V. nicht ohne Stolz.Dass sich dieses Event so gut entwickeln würde, hat vor 13 Jahren, als zur ersten Schleizer eingeladen wurde, niemand geahnt. „Aber das schlug gleich ein wie eine Bombe“, erinnert sich Klaus Hoffmann. „Heute ist die Modenacht so etwas wie das Schleizer Stadtfest.“Und dann zählt der Vorsitzende des Handels- und Gewerbevereins Schleiz die Höhepunkte auf, und die Begeisterung und Vorfreude auf das Wochenende sind ihm dabei deutlich anzumerken: Vier große Modenschauen präsentieren Schleizer Modehäuser ganz individuell, bevor sie zusammen um 21 Uhr auf der Festbühne auf dem Neumarkt auftreten.Die Models Anika Scheibe und Nina Bauer, die durch eine Casting-Show eines privaten Fernsehsenders bekannt geworden sind, kommen wieder. „Anika Scheibe stammt aus Saalburg, das ist nur 12 Kilometer von Schleiz entfernt. Sie ist Kundin in den Modegeschäften in Schleiz und wir kennen ihre Eltern“, erzählt Klaus Hoffmann stolz.Für schottisch-irisches Flair sorgen die Dudelsackspieler der Dresden Pipes & Drums. Und wer bei diesen Klängen Lust auf einen Whiskey bekommt, der wird vielleicht bei der großen Schlemmermeile fündig: An acht hochwertig dekorierten Ständen präsentieren Gastronomen aus Schleiz alles, was das Herz begehrt – von der guten deutschen Roulade mit Klößen über edle Lachshäppchen bis hin zu mexikanischen Spezialitäten und Cocktails. Gut gestärkt kann man sich dann um so besser dem Bühnenprogramm ab 20.15 Uhr widmen. Klaus Hoffman empfiehlt unter anderem den Auftritt von Anni Zimmermann, „ein Redetalent, das absolut überrascht und überzeugt“.Der ganz besondere Dank der Veranstalter gilt den Sponsoren und Unterstützern der Schleizer Modenacht, allen voran der Kreissparkasse Saale-Orla, dem Landratsamt, der TEAG und der WEKA.Leider musste ein Hauptsponsor kurzfristig abspringen, sodass eine Finanzierungslücke von 3 500 Euro entstanden ist, aber Klaus Hoffmann ist zuversichtlich: „Wir schaffen das!“ Eine Tombola soll helfen. Lose gibt es ab sofort für einen Euro in den Geschäften des HGV in Schleiz. Zu gewinnen sind 10 Hauptpreise, darunter 300 Euro, 200 Euro und 100 Euro. Gezogen werden die Preise um 23 Uhr auf der Hauptbühne.Und vielleicht finden sich ja noch ein paar Geldgeber, denen das inoffizielle Schleizer Stadtfest genau so wichtig ist wie den Veranstaltern.Daniel Dreckmann16 Uhr: Modenschau in Evis Modehaus in Oettersdorf mit der aktuellen Kollektion17 Uhr: Eröffnung der 13. Schleizer Modenacht mit der WEKA in der Teichstraße18.30 Uhr: Modenschau im Sparkassen-Parkhaus im Atrium19.30 Uhr: Modenschau in der Alten Poststraße mit Butterfly Style21 Uhr: Große Abschlussmodenschau auf dem Neumarkt mit Anika Scheibe und Nina Bauerab 20.15 Uhr: Die Hoheiten der Region werden von der Schleizer Modeprinzessin Ida Schumann vorgestelltab 21 Uhr: Die große Abschlussmodenschau mit Anika und Nina, den Models der vier Modehäuser sowie Hautnah Dessous und Wäsche, Pink Elements, dem Bundestagsabgeordneten Albert Weiler, der Mode von Evis Modehaus Oettersdorf präsentiert, und als weiterem prominenten Model: Dirk Heinrich, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse• Auftritt der Tanzgruppe Beats-Passion-Move von der Tanzschule Paunack – Drittplatzierte bei den Deutschen Meisterschaften• Topspeaker Anni Zimmermann präsentiert auf intelligent-witzige Weise die Ironie des Lebens.• Das Orchester musica visenta präsentiert Filmhits und Evergreens der 80er und 90er Jahre.ab 23 Uhr: Tombola-Verlosung und Musik und Tanz mit der Diskothek Drum & Bass aus Löhmaab 15.30: Auftritt der Dudelsackspieler Dresden Pipes & Drums in Oettersdorf, in der Schleizer Innenstadt und auf der Modenachtbühne Weitere Tipps und Informationen gibt es unter: www.hgv-schleiz.de