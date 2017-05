Eine einmalige Atmosphäre

Fragen an Nico Müller, der am 3. Juni bei Rock Classics auftritt

Das Wichtigstein Kürze

Für mich ist das immer ein ganz besonderes Gefühl. Ich komme ja aus dem Vogtland, und da werden bestimmt auch wieder ein paar Freunde und Bekannte vor der Bühne stehen, und vielleicht kommen auch meine Eltern.Ich werde versuchen, die Besucher mit einem Crossover verschiedenster Musikrichtungen zu beeindrucken. Höhepunkt wird die Metamorphose einer Arie von Giulio Caccini zum Rock-Klassiker „Highway to Hell“ sein.Die Bühne bietet ein unglaublichesAmbiente mit der Brücke im Hintergrund. Und die Besucher bringen ja zum Teil eigene Stühle oder Decken mit. Das Ganze hat also den Charakter eines riesigen Come Together. Wenn dann das Feuerwerk und die Lichtshow einsetzen, dann ist das ein gigantisches Erlebnis, das man nicht verpassen sollte.Fragen: D.DreckmannEinlass auf das Konzertgelände ist am 3. Juni 2017 ab 17.30 Uhr, Konzertbeginn ist 20 Uhr.Zu erleben sein werden u.a. die Vogtland Philharmonie unter der Leitung von GMD Stefan Fraas, die Renè-Möckel-Band, das Gesangstrio Voc A Bella, Pino Severino, Laura Müller, Thomas Hahn, die Bachpreisträgerin Marie Friedrike Schöder sowie der Moderator Falko Maiwald.Das Showballett Karodancers wird Titel wie „Another way to die“, „Happy“ oder „Music was my first love“ eindrucksvoll umsetzen.Bereits ab 18.15 Uhr heizt Selina Tulasoglu mit ihrer Band New Age dem Publikum ein. Die junge Reichenbacherin beeindruckte unlängst in der Fernsehshow „The Voice Kids“ mit ihrer Interpretation des Nirwana-Klassikers „Heart-Shaped Box“.Tickets für Rock Classics am 3. Juni an der Göltzschtalbrücke gibt es im Vorverkauf unter anderem im Neuberinhaus Reichenbach, in der Touristeninformation Greiz und im Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer.Weitere Informationen unter: www.kraussevent.de