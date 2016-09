Erotisch-ironische Finissage

Bis einschließlich 3. Oktober wird die Ausstellung „Rainer Ehrt – Im Weltgeschehen“ im Gartensaal des Sommerpalais präsentiert. Zur Finissage liest Rainer Ehrt seine erotisch-ironischen Texte.

Ob fleischliche Anfechtungen in der Tanzstunde, eine überraschenden Verführung im "shopping center" oder schmerzhaft-schöne Männerfantasien im Wartezimmer des Urologen – Rainer Ehrt erzählt pointiert, lustvoll und hintergründig (wie seine Cartoons) vom täglichen erotischen Kopf- und Bauchtheater.Zu erleben in Wort und Bild am Tag der Deutschen Einheit um 17 Uhr im Gartensaal des Greizer Sommerpalais. Der Eintritt ist frei und frühes Kommen sichert die besten Plätze!