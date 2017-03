Medizin muss nicht langweilig sein! Das neue Buch von Falk Stirkat WAS UNS KRANK MACHT – 33 SCHWERE KRANKHEITEN, EINFACH ERKLÄRT bringt Lesevergnügen und lehrreiche Gesundheitsinfos zusammen. Zahlreiche Illustrationen erleichtern das Verständnis.



In seinem SPIEGEL-Bestseller ICH KAM, SAH UND INTUBIERTE gewährte Falk Stirkat Einblicke in seinen aufregenden Alltag als Notarzt. In 111 GRÜNDE, ARZT ZU SEIN konnten die Leser einen umfassenden Blick in das Leben von Ärzten erhalten.



Das dritte Werk des Autors beschäftigt sich nun auf unterhaltsame Weise mit den wichtigsten Erkrankungen des Menschen. Stirkat schildert anschaulich, was unserem Körper zusetzen kann – und wie man es behandelt. Dabei verzichtet er gänzlich auf komplizierte Fachausdrücke, nicht aber auf die für ihn typische Prise Humor.

»Wenn man nicht gerade vor ein Auto läuft oder in selbigem in einen schweren Unfall verwickelt wird, muss sich jeder früher oder später mit dem Verfall des eigenen Körpers auseinandersetzen. Wer weiß schon genau Bescheid über die Dinge, die in unserem Inneren ablaufen? Wohl die wenigsten. Ist man nicht unbedingt in einem medizinischen Beruf tätig, so endet das Wissen über die Körperfunktionen meist schon an der Pforte zu unserem Inneren. Und dabei sind grundlegende Kenntnisse über die Physiologie, also die gesunde Funktionsweise unseres Körpers, enorm wichtig, um zu verstehen, wie und warum wir krank werden.« Falk Stirkat





