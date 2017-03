Frühlingsfest im Gewerbepark Langenwolschendorf lockt viele Besucher an

Sven Mlejnek sorgte für gute Laune

Musikanten sorgten für tolle Stimmung

2.Autofrühling im Gewerbepark Langenwolschendorf

Die Besucher erlebten zum Fest wieder ein vielfältiges Sonntagsprogramm.Das Team vom Hagebaumarkt Zeulenroda hatten wieder eine fantastische Neuheiten-Schau. Auf der Hagebaumarkt Show Bühne sowie die Rewe Bühne sorgten viele Künstler und Vereine für gute Unterhaltung.Die Highlights an den frühlingshaften Sonntag waren "Drachenburg Musikanten", "Ballon-Paradies & Funworld-Promotion (Sven Mlejnek )","Karateclub ZR" sowie "Jugend- und Kinderballett "kess" und vieles mehr! Pflanzen für den Garten, deftiges von der Wursttheke sowie selbstgebackenes Brot wurde an zahlreichen Ständen auf dem weitläufigen Gelände angeboten. Wie bei solchen Festen üblich, waren die Schlangen überall da besonders lang.Für die kleinen Gäste war auch gesorgt. Mit Luftballonmodellagen begeisterte der Darsteller Sven Mlejnek von Ballon-Paradies & Funworld-Promotion aus Zeulenroda sein Publikum spielend. Die meisten Lacher erntete er mit frechen Bemerkungen, abstrusen Geschichten und Wortspielchen.Die Band „Drachenburg Musikanten“ aus Plauen präsentierten am Sonntag auf der Bühne feurige Tanz-Beats und kernigen Rock sowie Balladen zum Dahinschmelzen oder kurzum die gröten Hits unserer Zeit.Im Fokus im Einkaufspark standen beim 2. Autofrühling im Gewerbepark dabei besonders die Autohäuser, die im Frühjahr mit einigen neuen Modellen aufwarten können. Umringt war auch immer der Fahrsimulator.Im Gewerbepark Langenwolschendorf präsentierten sich fast 100 Neufahrzeuge. Das vielfältige Angebot erstreckte sich von edlen Karossen, über Familienkombis bis hin zu Geländewagen und coolen Cabrios aber auch Oldtimer. Es war für jeden ein passendes Modell dabei. Fast alle Marken waren an einem Ort.Hier ein paar Eindrücke von Frühlingsfest im Hagebaumarkt