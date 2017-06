Gaudi-Wettkämpfe, Musik, Party und ganz viel Action

Am kommenden Samstag, 10. Juni, und Sonntag, 11. Juni, wird in Langenwolschendorf groß gefeiert

Löschangriff auf die Linde

Tanzvergnügen pur

Das Hackstocknagelturnier – Spaß für Groß und Klein

Modenschau mit Dessous und Uniformen

Boccia à la Langenwolschdorf

Wasser marsch mit teils historischer Technik

„Es ist das erste Mal, dass wir vom Lindenclub Langenwolschendorf e.V. mit der Freiwilligen Feuerwehr zusammenfeiern. Das wird bestimmt großartig – vielleicht ein wenig feuerwehrgeprägt“, meint Bernd Damme vom Vorstand des Lindenclubs Langenwolschendorf e.V. augenzwinkernd.Was er damit meint, wird deutlich, wenn Alexander Wilhelm, der Vorsitzende der Feuerwehrvereins Langenwolschendorf e.V. voller Begeisterung erzählt, wie man sich die Feuerwehrwettkämpfe amvorzustellen hat: „Wir haben die große Linde mitten im Ort, die trennt die Bundesstraße. Für den Samstag haben uns einen Gaudiwettkampf ausgedacht, bei dem mit viel Geschicklichkeit ein imaginärer Löschangriff auf die Linde stattfinden soll. Für die Zuschauer wird das ein großer Spaß“, sagt Alexander Wilhelm. Bis zu zwölf umliegende Feuerwehren aus dem Raum Zeulenroda-Triebes sind zu dem Wettkampf eingeladen. Das wird spannend.Am Samstagabend spielen dannOB! Live zum Tanz auf. „OB! Live sind in der Region fast schon berühmt“, sagt Bernd Damme. „Die haben viele tanzfreudige Fans und sorgen für gute Stimmung. Es ist für jeden etwas dabei, schließlich feiern wir ein Familienfest.“„Schlagfertigkeit“ ist dann ambeim Hackstocknagelturnier gefragt. Dabei geht es darum, möglichst schnell Nägel in einen Hackstock einzuschlagen, aber nicht mit der breiten Seite des Hammers – „Das kann ja jeder“ – sondern mit der schmalen Seite, der Finne, des Hammers.„Das ist gar nicht so einfach, macht aber richtig Spaß, Es gibt sogar Teams aus Frauen, Männern und Kindern, die bei diesem Wettkampf antreten“, erzählt Bernd Damme. Am Ende gibt es dann Pokale, obwohl der Spaß im Vordergrund steht.Wer sich lieber etwas ausruhen will, während andere sich beim Hämmern verausgaben, für den bietet die Freiwillige Feuerwehreinen gemütlichen Frühschoppen an.Amjagt dann ein Höhepunkt den nächsten: Der Fanfarenzug Triebes unterhält mit fetzigen Varianten aktueller Hits, und eine Modenschau präsentiert elegante Dessous und neueste Modetrends – „etwas fürs Auge“. Wenn alles klappt, werden bei der Modenschau auch neue Feuerwehruniformen gezeigt. Wie sexy die sind, darauf darf man gespannt sein.Rustikaler geht es da beim beliebten Holzscheiben-Boccia für Erwachsene und Kinder zu. Bei dieser Boccia-Partie, die auf der Wiese vor der Linde gespielt wird, müssen die Teilnehmer nicht Kugeln, sondern Holzscheiben über eine Distanz von 30 bis 40 Meter rollen, beziehungsweise werfen. Derjenige, dessen Holzscheibe am Ende am nächsten an der Linde liegt, hat gewonnen. Die Unebenheiten der Wiese sorgen aber oft für unerwartet Richtungswechsel – und viel neckischen Spott der Zuschauer.Mit ernstem Hintergrund, aber nicht weniger faszinierend ist die historische Feuerwehrtechnik, die die IG Feuerhistorik Langenwolschendorf präsentiert. Die zum Teil von Hand und später von Traktoren gezogenen Vorgänger heutiger Tanklöschzüge machen deutlich, dass Guter Brandschutz keine Selbstverständlichkeit ist.Drei spannende Vorführungen der Jugendfeuerwehr, der Einsatzabteilung, die eine Menschenrettung durchspielt, und der Einsatz eines historischen Tragkraftspritzenanhängers, runden das Programm ab.Für den passenden Rhythmus sorgen die Darbietungen der Trommler und Schlagzeuger der Musikschule Zeulenroda.Und die Kleinen dürfen mit einer Kübelspritze an einem Modellhaus unter anderem Dosen in einem Fenster „abschießen“.Langeweile wird in Langenwolschendorf also am nächsten Wochenende keine aufkommen. Vielleicht die ideale Gelegenheit, mal wieder in dem Ort vorbeizuschauen.Daniel Dreckmann