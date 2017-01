Gerhard Schöne läutet Sommerferien auf Familienfestival im Grünen ein

Das Jahr ist noch jung, doch in der Greizer Straße 4a brodelt beim Freiraum Kultur e.V. die kreative Küche bereits wieder auf Hochtouren! Ein frühlingshaft-frisches neues Konzept für das ehemalige MaiMarktFest und zwei Tage mit bestem Ohrenschmaus zum diesjährigen MoshAir Festival, das ist schon aller Hand!

Mit einem besonderen Gast können sich die Familien in Thüringen und Sachsen den Beginn der Sommerferien musikalisch versüßen lassen, denn der Kinderliedermacher Gerhard Schöne steht am Freitag, den 23. Juni 2017 auf der MoshAir Bühne, im Gepäck zauberhafte Lieder. Am Samstag folgt ein weltmusikalisches Feuerwerk mit Gästen aus Mexiko und Bosnien. Natürlich gehören auch wieder Workshops Lagerfeuerromantik, Badezuber für Groß und Klein und ganz viel Platz und Zeit zum entspannten Glücklich sein mit der Familie zum MoshAir Festival.Noch bis 05. Februar 2017 gibt es die Tickets zum Familienfestival mit 30% Rabatt! Vorverkaufskarten sind auf www.freiraum-kultur.de und in der Knopffabrik in Zwickau erhältlich. Weitere Informationen zum diesjährigen MoshAir und den Aktionen für Groß und Klein folgen in Kürze auf Facebook & Twitter.