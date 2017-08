"Gregorianika" - "Stimmen der Stille" am 8. Oktober in der Vogtlandhalle Greiz

Gregorianika in Concert – Stimmen der Stille

am 8. Oktober 2017 um 17.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Auch 2017 kommt Gregorianika wieder auf Konzertreise nach Deutschland. Am 8. Oktober um 17.00 Uhr gastiert der Chor in der Vogtlandhalle Greiz.



Der Titel „Stimmen der Stille“ lässt bereits ahnen, dass neben den atemberaubenden Stimmen auch der typisch meditative Charakter der Gregorianik nicht zu kurz kommen wird. Die Konzertgäste erwartet in dem 90-minütigen Programm neben den “Klassikern“ - wie AMENO und „Mönchsgebet“ - eine Sammlung ihrer bekanntesten Eigenkompositionen.

Ferner hält der Chor noch einige ungehörte Überraschungen für seine Fans bereit.



Als erster gregorianischer A Capella Chor hat Gregorianika in seiner 12-jährigen Schaffenszeit mit 9 CD`s, einer legendären Live-DVD und zahlreichen Konzerten wesentlich zu der Popularität und Wiederbelebung dieses speziellen Genres beigetragen.

Genießen Sie das unvergessliche Erlebnis, welches Gregorianika seinen Fans auf seiner Konzertreise 2017 präsentiert.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.