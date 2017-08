Große Schlagerparade am 17. November in der Vogtlandhalle Greiz

Die große Schlagerhitparade am 17. November `17 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Die größte Schlagertournee Deutschlands geht ab Ende September in die nächste Runde.

60 Termine in ganz Deutschland – mit dabei sind Olaf der Flipper, G.G. Anderson, Pia Malo, Sandro und Sascha Heyna



Greiz. Pünktlich zum Herbstbeginn startet auch in diesem Jahr die Schlager-Partysaison: Dann zieht die große Schlagerhitparade durch die Lande und vereint erneut etliche Hochkaräter zu einem unschlagbaren Top-Staraufgebot.



Veranstaltet von Thomann Künstler Management und dem Label Telamo, präsentiert vom Deutschen Musik Fernsehen und moderiert von Multitalent Sascha Heyna, ist und bleibt diese einzigartige Event-Serie ein absolutes Muss für alle Schlagerbegeisterten. Bis Ende Mai 2018 präsentiert das sechsköpfige Staraufgebot einen bunten Mix aus zeitlosen Hits und aktuellen Pop-Schlager-Highlights – und garantiert dabei 110 % ausgelassene Stimmung.



Zuletzt vor einem Jahr an der Spitze der Schlagercharts, ist Olaf der Flipper längst auch als Solokünstler eine feste Größe: Zunächst 44 Jahre lang mit der erfolgreichsten deutschen Schlagerband unterwegs, kann er als Solokünstler inzwischen auch schon wieder auf gleich fünf Hitalben zurückblicken und begeistert dabei Jung und Alt wie kein Zweiter.



G.G. Anderson ist ein echtes Ausnahmephänomen in der deutschen Musiklandschaft: Schon vor fünfzig Jahren spielte er in seinen ersten Bands – und ist seit knapp vier Jahrzehnten ein absoluter Hit-Gigant, der inzwischen auf zwei Dutzend Studio-Alben zurückblicken kann. Gefeiert für Meilensteine wie „Sommernacht in Rom“, „Cheerio“, „Mama Lorraine“ und „Mädchen, Mädchen“, sollte er im Verlauf seiner Karriere etliche hochkarätige Preise abräumen (u.a. Goldene Stimmgabel, Sänger des Jahres, Goldenen Antenne), dabei aber nie den Draht zum Publikum verlieren...



Die jüngere Generation ist u.a. mit der charmanten Popschlager-Sängerin Pia Malo vertreten, die erst zum Jahresbeginn mit der Flippers-Legende Olaf auf Tour war – und erst letztes Jahr mit „Jetzt kommt unsere Zeit“ einen weiteren Hit vorgelegt hat.



Der zweite Vertreter dieser Generation ist der erst 22-jährige Sandro, der Sohn des Fantasy-Sängers Freddy, der schon mit den Vorab-Singles aus seinem im Frühjahr kommenden Debüt-Album „Verliebt“ für viel frischen Wind in der Szene gesorgt hat.



Der charismatische Moderator Sascha Heyna, ein weiterer Stammgast der Superstar-Tour, wird ebenfalls einige seiner Hits zum Besten geben: Er sorgt wieder einmal mit Charme und Spaß dafür, dass jede einzelne Show zu einem beglückenden, unvergesslichen Erlebnis wird.



Eine einzigartige Gelegenheit, mit den größten Stars der Schlagerwelt zu feiern, zu lachen und zu singen verspricht dieses unvergessliche Konzerterlebnis.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.