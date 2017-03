IG verleiht einer alten Kulturtechnik neuen Schwung

Am Abend des 22. März 2017 fand die monatliche Beratung der IG „Technische Zeitzeugen“ mit Sitz in der Reichenbacher Str.75a statt. Vorsitzender der Interessengemeinschaft Konrad Wiedemann, stellte die umfangreichen Vorschläge zum Arbeitsplan der IG für 2017 vor. Als erstes sei geplant, ab März einen Arbeitstag, jeden zweiten Mittwoch des Monats, für Arbeiten im Verein durchzuführen, an dem jeder entsprechend seiner Interessen und Begabung mit Hand anlegen kann. Sichtlich beeindruckt vom Ergebnis des ersten Arbeitstages, waren die Mitglieder und Gäste, als Olaf Schreiber und Konrad Wiedemann die Fortschritte beim Aufbau eines Oberschlag Webstuhls mit Schaufelschaftmaschine und Außentritt, der ehemaligen Greizer Firma Plarre vorstellten. Hierzu sind weitere Arbeiten angedacht, weiterer Aufbau bis zur vollständigen Funktionstüchtigkeit des Webstuhls, Vorrichten der Geschirre, Erstellen einer Webkette bis hin zur Vorbereitung für den Webvorgang. Die Umsetzung einer Webmaschine der Fa. Spaleck in Neustadt zum Wiederaufbau im Ausstellungsraum steht in Kürze an. Hierzu erfolgten bereits Gespräche mit dem Geschäftsführer der Spaleck Oberflächenveredlung in Greiz, zwecks Sponsorring der Maschine und des in 2019 anstehenden 150-jährigen Firmenjubiläums der Firma Spaleck. Im April 2017 organisiert die IG eine Fahrt nach Bocholt in das Stammwerk der Fa. Spaleck. Angedacht ist der Aufbau einer Ausputzmaschine aus Weida. Am Park- und Schlossfest wird sich die IG mit einer entsprechenden Präsentation der Öffentlichkeit präsentieren. Weitere Aktivitäten und Vorhaben wurden genannt, „doch nach wie vor stehe die Gewinnung interessierter Mitglieder und die Finanzierung der Vorhaben an vorderster Stelle“ betonte Wiedemann auch mit Blick auf weitere Sponsoren und zeigte weitere Visionen für die Zukunft auf. Diese sieht vor, die Anmietung der gesamten Etage im Objekt der Firma Futura, sobald zusätzlich Platz benötigt wird, zudem die Schaffung einer Freifläche für Freiexponate. Zur Vorstellung Greizer Betriebe hatte sich Olaf Schreiber auf den Vortrag über die Fa. Schilbach & Co. gut vorbereitet. Diese wurde 1850 als Wollwarenfabrikation von Kommerzienrat Heinrich Schilbach (1828-1905) gegründet. Später stiegen die Söhne Robert, Heinrich (1863-1914, Friedrich (1867-1915) und Carl (1868-1934) als Mitinhaber in die Firma ein. Die Fa. am Standort in der Reichenbacher Straße 103 entwickelte sich um 1879 zu einer der größten Webereien in Greiz, im Jahr 1920 klapperten im Websaal 261 Webstühle. Trotz der guten Entwicklung überlebte die Firma die Wirtschaftskrise zum Ende der 1920er und im Verlauf der 1930er Jahre nicht, ging in Konkurs, damit endete die Dynastie der Schilbachs. Nach dem Konkurs wurden die repräsentativen Gebäude als Motorsportschule des NSKK genutzt. Wegen Wohnraummangel wurde das Hauptgebäude nach dem II.Weltkrieg zum „Wohnhof“ umgebaut. Fabrikhallen und Freiflächen nutzte der VEB-Kraftverkehr zur Unterbringung von Bussen und LKW viele Jahre und andere Firmen als Lager. Bekannt ist heute noch vielen Greizern die Etablierung des VEB Kunststoffwerkes Greiz, als Betriebsteil des volkseigenen Betriebsteil Cowaplast Coswig. In einem Gebäude war eine Kindertagesstätte untergebracht. Der Abriss der Sheddachhallen und Nebengebäude wurde 2015 vollzogen. Olaf Schreiber ging in seinem Vortrag auch auf die prachtvollen Villen, in der Carolinenstraße 54 und 12, Gartenweg 2a, Oststraße 32a (Rudolf-Breitscheidstr.) der Schilbachs in Greiz ein. Die nächste Zusammenkunft ist bereits am 19.April um 18 Uhr und der Arbeitsnachmittag am 12. April von 15 bis 18 Uhr in den Räumen der IG in der Reichenbacher Straße.