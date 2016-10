Im Tauschrausch um die Welt - Vom Apfel zum Traumhaus-Michael Wigge in der Wisentahalle

Wigges TAUSCHRAUSCHUm die Welt für ein HausMichael Wigge –der Mann der unmöglichen Aufgaben hat es für ZDFneo „Ohne Geld bis ans Ende der Welt“ geschafft. Ein Jahr später packt ihn der Ehrgeiz, eine weitere – schier unmöglich scheinende – Aufgabe zu lösen: Er möchte sich von einem Apfel zu einem Wohnhaus „hochtauschen“.Schon als Kind hatte Michael Wigge Fernweh und träumte von einem Haus auf Hawaii. Doch wie soll er sich als Durchschnittsverdiener seinen Lebenstraum verwirklichen? Seine Idee, sich zu einem Haus auf Hawaii „hoch zu tauschen“ fand ZDFneo so spannend, dass der Digitalkanal ihn bei diesem verrückten Unterfangen mit der Kamera begleitet. 200 Tage hat Michael Wigge Zeit, diese Aufgabe zu bewältigen.Auf dem Mainzer Markt startet die Reise. Doch schon bald ist Michael Wigge in der ganzen Welt unterwegs. Denn Tauschhandel ist so alt wie die Menschheit selbst und dabei aktueller denn je.. Boomende Tauschbörsen und Tauschringe im Internet zeugen vom „Tausch-Bedürfnis“ vieler Menschen. Ist es nun der Wunsch Unnützes in Nützliches zu verwandeln oder treibt den Menschen eher der Neid an und der Wunsch, das zu besitzen, was der andere gerade hat?Michael versucht auf seiner kaum planbaren Reise die Antworten zu finden und begibt sich auf Spurensuche rund um die Welt, bei alten Tauschkulturen in Afrika und Indien, bei deutschen Auswanderern in Südamerika oder bei den Superreichen in den USA. Immer wieder stellt sich Michael Wigge ungewöhnlichen Begegnungen und Situationen, die er auf gewohnt humorvolle und ungewöhnliche Art zu meistern weiß.„Wigges Tauschrausch“ ist eine Reise mit offenem Ende, in deren ungewissem Verlauf Michael Wigge sich als Tauschgeschäftsmann vor allem für den Wert der Dinge interessiert, nicht aber dafür, was sie kosten.Tickets sind erhältlich in allen Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla,der Touristinfo Schleiz, im Kulturamt Neustadt an der Orla sowie an der Abendkasse.Weitere Informationen auch unter www.wisentahalle.de oder 03663 4610