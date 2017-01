"Immer wieder sonntags" am 15. Februar in der Vogtlandhalle Greiz

„Immer wieder sonntags – unterwegs“ präsentiert von Stefan Mross

am 15. Februar 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

mit Stefan Mross, Claudia Jung, Frau Wäber, Die Dorfrocker, Anna-Carina Woitschack



Im Frühjahr 2017 geht Entertainer Stefan Mross mit seiner Erfolgstournee „immer wieder sonntags – unterwegs“ wieder auf große Deutschlandtournee. Dabei sind hochkarätige Stars aus dem deutschen Schlager und der Volksmusik. Freuen Sie sich auf viel Musik, Spaß und jede Menge Überraschungen!



Stefan Mross ist voller Vorfreude: „Ich bin sehr stolz und glücklich, auch 2017 mit `immer wieder sonntags` auf große Deutschlandtour zu gehen. Getreu seinem Lebensmotto „Alles ist möglich, aber nix ist fix“ darf man schon jetzt darauf gespannt sein, welche spontanen Moderationen das Improvisationstalent Stefan Mross diesmal präsentieren wird: „Das Publikum ist für mich ein wichtiger Bestandteil von „immer wieder sonntags – unterwegs“, denn was wären wir Künstler ohne unser Publikum?



Nach dem sensationellen Erfolg der Tour 2016, geben Stefan Mross und seine Gäste wieder richtig Gas und möchten eine rasante Bühnenshow präsentieren.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.