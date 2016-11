Kabarett academixer in der Wisentahalle Schleiz

Kabarett academixer in der Wisentahalle - Eine himmlische Nummer

Die Kreissparkasse Saale-Orla möchte Sie am Samstag,03. Dezember, 20.00 Uhr, zu einem heiteren Abend mit demKabarett academixer aus Leipzigin die Wisentahalle Schleiz einladen.Elisabeth Hart (Tochter von Jürgen Hart) und Heike Ronniger von den academixern aus Leipzigbesetzen für Sie die himmlische Hotline, am Piano: Rainer Schön66 % der Deutschen glauben an Engel – kaum zu glauben!Wenn Sie nun denken, die sind doch alle verrückt – weit gefehlt.Es gibt Sie wirklich. Es sind zwei! Sie sind blond und jetzt halten sie sich fest, sie sind weiblich, alle beide!Ja, sie haben 2 Flügel, die sie beim Duschen ablegen, 2 Beine bis zum Boden aber nur ein Telefon.Und ja, man kann sie anrufen: Eine himmlische Nummer.In ihrem Kabarettprogramm besetzen Elisabeth Hart und Heike Ronniger für Sie die himmlische Hotline.Zuständig für genau Ihr Problem! Von wegen, Sie haben keines!Wenn sie das wirklich glauben, dann sollten sie dringend anrufen.Genau ihr Fall? Oder immer noch ungläubig? Dann seien Sie dabei bei diesem himmlischen Vergnügen!!!Tickets sind erhältlich in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Saale-Orla,in der Touristinformation Schleiz und im Kulturamt Neustadt an der Orlasowie an der Abendkasse