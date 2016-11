Kartenvorverkauf beginnt für die große Tanzgala mit dem Jugend- und Kinderballett „kess“

Zeulenroda-Triebes : Stadthalle Zeulenroda |

Auch in diesem Jahr läd das Jugend- und Kinderballett „kess“ wieder am Weihnachtsmarkt Wochenende zur Tanz-Gala ein.

Unter dem Motto „ MonaKessa- Willkommen in der TanzgalArie“ möchten Sie die kleinen und großen Tänzerinnen und Tänzer in einen Nachmittag der besonderen Art entführen und Sie mit der Kunst des Tanzens verzaubern.

Doch was hat Mona Lisa und eine Kunstgalerie mit Tanz zu tun? Und was bedeutet denn „MonaKessa“ ?

Lassen Sie sich überraschen ! Am Samstag, 03.12. und Sonntag, 04.12.2016 jeweils 15.00 Uhr in der Stadthalle Zeulenroda.

Der Kartenvorverkauf findet ab dem 14.11.2016 im Geschäft, EFG Elektronik GmbH, in der Greizer Straße 11 statt.