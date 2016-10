Konzert – Junge Talente stellen sich vor

Am 29.10.2016 findet wieder das alljährliche „Junge-Talente-Konzert“ im Leubnitzer Schloss statt. Ungefähr 15 Kinder und Jugendliche zwischen 7 und 17 Jahren aus Leubnitz, Gefell, Mühltroff, Oberfranken und Plauen werden einen bunten Reigen klassischer Musikstücke präsentieren – und wie auch in all den Jahren zuvor soll’s locker-flockig zur Sache gehen.

Für Freunde der Streicherklänge gibt es wieder ein Ensemblestück in größerer Besetzung. Dazu außerdem allerhand Solostreicherwerke mit Klavier oder als Streicherduos. Populäre Klavierwerke werden in der wunderbaren Akustik und Atmosphäre des Weißen Saals ihren Zauber entfalten.

Die langjährigen Leubnitzer Teilnehmer sind langsam aber sicher aus dem „Junge Talentealter“ heraus, deshalb freuen wir uns besonders über Henning Reichardt als heimischen Neuzugang, der diesmal seinen Debütauftritt haben wird.

Freuen Sie sich mit uns auf einen beschwingten Musiknachmittag, natürlich mit Sekt-/Kaffee- Kuchenpause am Samstag, dem 29. Oktober, 15:00 Uhr.

Die Einnahmen kommen natürlich der Erhaltung des Schlosses zugute, sodass auch für die Zukunft die musikalischen Genüsse bei uns auf dem Lande möglich bleiben.