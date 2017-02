Konzert mit dem "Klaviertrio Würzburg" im Weißen Saal, Schloss Leubnitz

Am Samstag, dem 11. Februar, um 15.00 Uhr findet im Weißen Saal des Schlosses Leubnitz unser nächstes Konzert statt.Das „Klaviertrio Würzburg“ bringt Musik u.a. von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert sowie Thomas Stöß, eines in Plauen aufgewachsenen Komponisten, zu Gehör.Die Schwestern Katharina (Violine) und Karla-Maria (Klavier) Cording sowie der Cellist Peer-Christoph Pulc treten seit 2001 gemeinsam auf und haben stetig ihre Fähigkeiten erweitert und verfeinert, so dass dieses Trio derzeit zu den arriviertesten seiner Art zählt....mehr: www.trio-wuerzburg.deDer Verein Freunde des Leubnitzer Schlosses lädt herzlich zu diesem Valentinstags-Event ein. https://www.schloss-leubnitz.de/leubnitzer …/klaviertrio.htmlInformationen erhalten Sie unter: Tel. 037431 86029,email: service[at]schloss-leubnitz.de