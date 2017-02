Kulinarisches aus fernen Ländern beim Festival Inspiration Worldwide.

Nachdem sich das Catering in diesem Jahr durch die Geschäftsaufgabe der Brasserie Malz schwierig gestaltet, wurde die Veranstalterin der Reiseshow „Inspiration Worldwide“ mehrfach darauf angesprochen, dass es wohl dann in diesem Jahr zum Festival nichts zu Essen geben wird. Aus diesem Grund hat Yvonne Peupelmann mit Björn Friedrich ein Probekochen & Testessen in der Patisserie Bergmann in Stelzendorf veranstaltet, um diese Information zu verneinen.Trotz aller Schwierigkeiten wird zur Veranstaltung in der Vogtlandhalle wieder ein Catering passsend zu den Themen der Shows geboten werden. Einen ersten Vorgeschmack gab es während dem Probekochen mit Testessen in der Patisserie von Doreen Bergmann mit landestypischen Spezialitäten aus Fernost, weiterhin wurden erlesene Leckereien der ausgewählten Vortragsländer angerichtet. Im Angebot der Verkostung wurde eine asiatische Hühnerbrühe, delikates Hachfleisch-Curry und eine russische Mehlspeise Pelmeni serviert, die allesamt einen leckeren Eindruck hinter ließen. Mit einem Kurkumu-Quark und kleine Balsanico-Törtchen wird Doreen Bergmann alles zur Veranstaltung für einen geschmackvollen Nachtisch bereit halten. Wie in den vergangenen Jahren gibt es eine Untermalung mit Getränken und Speisen passend zu den Vortragsthemen. Frei nach dem Motto: Das Land mit allen Sinnen genießenYvonne Peupelmann hatte noch einige Neuigkeiten zum Rahmenprogramm des Festivals zu verkünden: Salsa-Tänzer werden am Festivaltag Lust auf die Cuba Reise-Show machen. Es wird eine Salsa-Tanzaufführung auf der Bühne während der Show geben. Dies soll Lust auf mehr machen, denn wer mag kann nach dem Cuba Vortrag an einem Workshop teilnehmen und ein paar Schritte Salsa, Merengue, Kizomba und Bachata lernen.Eine Salsa-Party geht nach dem Indien Vortrag erst richtig los. Zeit also bei einem Cocktail zu verweilen, zu tanzen, die neuen Tanzschritte zu üben und sich nach Cuba zu träumen.