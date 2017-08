Live-Konzert mit Joe Carpenter am 29. Oktober in der Vogtlandhalle Greiz

Joe Carpenter – „Lebe dein Leben!“ - Eine Stimme die berührt!

am 29. Oktober `17 um 17.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Joe Carpenters große Leidenschaft ist die Musik. Wann diese Leidenschaft begann, kann man gar nicht so genau sagen. Schaut man aber auf die Historie des heute 42-jährigen waschechten Rathenowers zurück, wird man schnell feststellen, dass die Musik schon seit jeher sein Leben ist.

Ob damals mit der Trompete oder später an den schwarzen und weißen Tasten – seine Faszination am Musizieren trieb ihn schon immer an.

In einer Fernsehsendung 1988 hieß es, es werden junge Talente gesucht. Die Sendung war noch nicht mal ganz zu Ende, da war der Brief an denFernsehsender schon geschrieben!

Und es kam, wie es kommen musste... der erste Fernsehauftritt am 11. Februar 1988. Wenige Jahre später hegte Joe Carpenter den Wunsch, eine CD mit seinen eigenen Liedern aufzunehmen. Gesagt, getan. Im Juni `97 erschien Carpenters erste CD „100 Kilometer“. Es folgten immer mehr Auftritte auf immer größeren Bühnen und auch der Traum, einmal vor richtig großem Publikum zu singen, wurde 2007 wahr. Vor ca. 7000 Zuschauern sang Carpenter zur Eröffnung der Handball-Weltmeisterschaft in der Magdeburger Getec-Arena. „...ein Gefühl, das man gar nicht in Worte fassen kann...“ Und damit noch lange nicht genug, denn seit seiner ersten CD verfolgte Joe Carpenter das Ziel, seine Lieder im Radio zu hören. Auch das gelang ihm mit seiner charmanten vehementen Höflichkeit. Zielstrebig und konsequent arbeitet Joe Carpenter immer weiter an seinen Ideen und setzt diese auch immer wieder um – selbst das Ziel, ein eigenes Konzertprogramm auf die Beine zu stellen, gelang ihm erfolgreich.

Heute blickt Joe Carpenter auf mehrere Hitparadenerfolge bei Antenne Brandenburg, MDR Sachsen-Anhalt und weiteren Radiosendern zurück. Er stellte seine Weichen selbst für seine musikalische Laufbahn und lebt heute seinen Traum und genau das ist es, was ihn stets und ständig antreibt.

„Viele Dinge brauchen ihre Zeit. Manche Dinge im Leben passieren einfach so, weil sie passieren müssen. Und manchmal muss einfach auch nur die Zeit das ihre dazu tun, bis sie reif ist, den nächsten Schritt zu gehen und das nächste und neue Ziel zu erreichen.“

Offenbar ist jetzt die Zeit für das nächste Ziel reif genug. Schon lange träumt Joe Carpenter davon, im ehrwürdigen Theatersaal des Rathenower Kulturzentrums aufzutreten. Schließlich wuchs er ja gewissssermaßen in diesem Hause auf.



„Ich freue mich so sehr auf dieses Konzert, denn es löst in mir Emotionen aus, die ich kaum beschreiben kann. Auf dieser Bühne standen schon Größen mit Rang und Namen. Dieses Konzert ist für mich so etwas wie ein Ritterschlag, denn … ich bin doch einer von hier.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.