Live-Multivision/Lichtbildreportage -Große Wildnis Kamtschatka

So. 14.01.2018 Beginn 16:00 Uhr

Rathaussaal in Zeulenroda-Triebes





Große Wildnis Kamtschatka

Ein Abenteuertraum



Wenn man Abenteuer sucht, hier kann man sie noch erleben.

Wild, ungezähmt, einsam, ursprünglich, atemberaubend schön!

Einerseits Landschaften, unreal, bizarr, düster, bedrohlich und anderseits grün, lebendig und wild romantisch.

Worte für diese archaische Landschaft zu finden.

Schwer.

Man muss es gesehen, erlebt, und gespürt haben.

Als Expedition geht es zu Fuß, mit Zelt und Rucksack, auf den höchsten, aktiven Stratos-Vulkan Eurasiens dem „Kljuschewskaja Sopka“ (4750m), durch das Kronotzki Biosphärenreservat, das Tal der Geysire, Uzon Caldera, Todestal, auf und an den Kronotzki See, vorbei und auf Vulkane, durch Moore und Sümpfe, weite Tundren und Pflanzenwelt

und den Begegnungen mit den riesigen Kamtschatkabraunbären.



Auf Bärenpfaden zu den Ursprüngen des Lebens, intensiver kann man Kamtschatka kaum erleben!

Gehen Sie mit mir auf eine Abenteuertour, durch ein Land der Extreme, am anderen Ende der Welt und lassen Sie sich vom Naturschauspektakel „Kamtschatka“ gefangen nehmen.

www.Ralf-Schwan.de