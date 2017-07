Marshall & Alexander: Das Jubiläumskonzert - 20 Jahre Hand in Hand in Zeulenroda

Zeulenroda: Bio-Seehotel |

Die neue Seestern-Panorama-Bühne bietet einen wunderbaren Blick auf Zeulenrodas Meer und gleichzeitig auf die Akteure auf der Bühne. Ein Besuch lohnt sich wieder am 30. Juli ab 19:30 Uhr. Dann treten Marshall & Alexander aus dem Badischen Land auf das Podest der überdachten Bühne.



Zum 20-jährigen Jubiläum "20 Jahre Hand" in Handwerden diese beiden Meistersänger die großen Melodien ihrer Karriere präsentieren.



Emotional, menschlich und vor allem musikalisch auf höchstem Niveau wird die große Jubiläumstour zu einem weiteren Meilenstein für Marshall & Alexander. Das Jubiläumskonzert auf der neue Seestern-Panorama-Bühne darf man sich als Liebhaber ihrer Musik und ihrer Stimmen nicht entgehen lassen.



Die großen Marshall & Alexander Klassiker, wie Hand In Hand, La Stella Piu Grande, Mandami Via, Another Day, Le Stagioni Che Verranno und viele weitere große Melodien und emotionale Texte werden zu hören sein.



Gerade das Lied „Hand In Hand“, geschrieben von Marc Marshall, beschreibt wunderbar, dass man gemeinsam sehr viel mehr erreichen kann; mehr als alleine. Das beweisen Marshall & Alexander seit nun über Jahren.



Entertainment und Partytime sind angesagt.



Datum 30.07.2017

Seestern-Panorama-Bühne: 19:30 Uhr

EventZ Veranstaltungsagentur am Zeulenrodaer Meer GmbH