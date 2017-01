"Massachusetts - The Bee Gees Musical" am 1. Februar in der Vogtlandhalle Greiz

Massachusetts – Das Bee Gees Musical

am 1. Februar 2017 um 19.30 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz

performed by THE ITALIAN BEE GEES



Musikalische Stargäste: die langjährigen Bee-Gees-Mitglieder Blue Weaver, Dennis Bryon und Vince Melouney



Die Bee Gees sind Geschichte, aber die „Bee-Gees-Mania“ lebt dank „Massachusetts“ live weiter!



Kurze Spielszenen, Fotos, Videoclips und Interview-Sequenzen führen durch die Karriere der gebürtigen Briten. Den musikalischen Part übernehmen THE ITALIAN BEE GEES (selbstverständlich live).



Das Mitwirken dreier Bee Gees Originale garantiert zusätzlichen Gänsehaut-Faktor: Leadgitarrist Vince Meloney (1967-1968), Keyboarder Blue Weaver (1975-1980) und Schlagzeuger Dennis Bryon (1974-1979). Als prominente Zeitzeugen der mit Welthits wie „Stayin `Alive“, „Night Fever“ und „How Deep is your love“ gespicktren Saturday Night Fever Ära sorgen sie an der Seite der ITALIAN BEE GEES für besonders emotionale Show-Momente.



Tickets für diese Show gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.