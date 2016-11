Matthias Jordan „ Heimat unter Bögen - Vogtländische Orte im Schwibbogen“

Noch bis zum 14. November 2016 können sich unsere Besucher die wunderbaren Bilder von Siegfried Hauffe ansehen. Danach verschwinden sie wieder in den Wohnstuben der Leihgeber. Ein vorläufiges Fazit zeigt eine sehr positive Resonanz auf diese Ausstellung.

Mit der Vernissage am 19. November 2016 um 13:00 Uhr starten wir in die Vorweihnachtszeit. Die Ausstellung zum Jahreswechsel gibt zwei Hobbykünstlern unserer Region die Möglichkeit, sich mit ihren Werken der Öffentlichkeit vorzustellen. Zur Jahreszeit passend sind das beliebte Holzsägearbeiten, die vor allem im Advent in kaum einer Wohnung des Vogtlandes fehlen. Matthias Jordan gestaltet insbesondere Schwibbögen, aber auch Wand- und Fensterbilder. Gern geht er auf die Wünsche seiner Auftraggeber ein und gestaltet im Schwibbogen den Heimatort oder gar das eigne Haus. Überzeugen Sie sich von den vielfältigen individuellen Gestaltungsmöglichkeiten!

Winterliche Motive dominieren in den Acrylmalereien von Annette Peukes. Die Hobbykünstlerin hat sich nach längerer Pause wieder verstärkt mit der Malerei beschäftigt. Mit Liebe zum Detail präsentiert sie uns eine breite Palette von Bildern, die sowohl Landschaftsbilder als auch weihnachtliche Ansichten bis hin zu Tierdarstellungen umfassen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und erwarten Sie im Kreuzgewölbe des Leubnitzer Schlosses!

Ursula Klebert

Förderverein „Freunde des Leubnitzer Schlosses“ e.V.