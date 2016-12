Max und Moritz - Familienmusical

Das berühmte Bilderbuch „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch istnach dem „Struwwelpeter“ das meistverkaufte deutsche Bilderbuch.Im Jahre 1865 wurde es veröffentlicht und hat seitdem Millionen vonLesern begeistert.Die Kleine Oper Bad Homburg hat dieses tolle Bilderbuch für dasjüngste Publikum ab 5 Jahren als Musical eingerichtet.Vier Künstler präsentieren Musik und Gesang live.Am Klavier ein Konzertpianist. Durch und durch der Lehrer Lämpel.Max (Mezzosopran), Moritz (Sopran), Witwe Bolte / Schneider Böck /Onkel Fritze / Bäcker / Bauer Mecke (Bariton). Dazu noch der Müller. Der hat eine Sprechrolle.

Max und Moritz

Das ZielDie Streiche der beiden Lausbuben eignen sich vortrefflich, um dasHauptanliegender Kleinen Oper Bad Homburg zu transportieren:Bildung durch Unterhaltung. Auf hohem Niveau und höchst kurzweilig.Wir führen unser junges Publikum lustvoll an klassische (Opern-) Musikheran. Kindgerecht verpackt servieren wir klassische Musik von W. A.Mozart bis Georges Bizet. Elitebildung für jedes Kind! Die PISA-Studielässt grüßen.Der WegWir begegnen dem Interesse der Kids von heute und präsentierenklassisches Musiktheater für Kinder im Outfit eines modernenMusicals. Einfach bärenstark! Aus dem Bilderbuch von W. Busch wirdein Kaleidoskop von bunten und lustigen Szenen. Mit farbenfrohenKostümen und einer aufwändigen Bühnenausstattung, mit ausgefallenemLichtdesign und Pyrotechnik. Mit Rock und Pop und fetzigen Tänzen.Der InhaltWir setzen die „Malerei“ von Wilhelm Busch um in Bewegung und Musik.Wir zeigen die originale Bilderfolge von Max und Moritz in originalenKostümen in einem ansprechenden Bühnenbild, welches in weiten Teilengenau den Originalzeichnungen von W. Busch entspricht. Das grausameEnde der beiden „Bösewichter“ aus dem Bilderbuch jedoch findet nicht statt.In unserem Musical gibt es ein Happy End: „Als man dies im Dorf erfuhr,gab es eitel Freude nur …“ Nach 60 spannenden Minuten tanzen dieKinder und Eltern vor Begeisterung mit den Sängern auf der Bühne.