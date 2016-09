Mit deftigem Bluesrock in den Herbst im Kino Bankenberg!

Am Samstag, dem 1. Oktober 2016, wird im Kino Bankenberg mit der Franky Dickens Band die Herbstsaison eröffnet.

Franky Dickens Band – das ist kraftvoller, abgefahrener Bluesrock. Mit Jogy Franke und Frank "Franky" Taeubert an Drums und Bass sowie dem jungen, exzellenten Gitarristen und Sänger Thomas "Dickens" Steinert sind in dem Leipziger Powertrio wahre Vollblutmusiker am Werk, die mit ihrer expressiven Spielfreude begeistern.Auf den Konzertbühnen landauf, landab hinterlassen sie nachhaltigen Eindruck, wobei der Spagat zwischen der Ansprache des Publikums und dem eigenen musikalischen Anspruch immer bestens gelingt. Ihre clever gemachten Songs tragen durchweg eine ganz eigene Handschrift, während die Band ein hohes Maß an musikalischer Verdichtung und kreativem Miteinander erreicht. Und manchmal soll sogar Voodoo im Spiel sein, wenn sie ihre Fans verzaubern.Samstag, 1. Oktober 2016, Kino Blankenberg, Bahnhofstraße 34, 07366 Blankenberg, Saale-Orla-Kreis, Einlass 21 Uhrwww.kino-blankenberg.dewww.franky-dickens-band.de