Monika Martin & Band am 9. April in der Vogtlandhalle Greiz

Monika Martin & Band – live in Concert

„Sehnsucht nach Liebe“ am 9. April 2017 um 16.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Sängerin. Produzentin. Komponistin. Texterin. Doktorantin der Philosophie... Seit nunmehr 20 Jahren steht Monika Martin, mehrfach mit GOLD und als erfolgreichste Sängerin ausgezeichnet, auf der Bühne und begeistert immer wieder ihr Publikum.

Thomann Management aus dem fränkischen Burgebrach ist es gelungen, dass die Künstlerin im Jubiläumsjahr 2017 mit ihrer sechsköpfigen Band und zwei Chorsängerinnen eine große Deutschland-Tournee startet.

Monika freut sich schon sehr darauf und macht innerhalb der Tournee am Soontag, dem 9. April 2017 auch in der Vogtlandhalle Greiz halt.



Es erwartet die Besucher eine große Live Show mit all den sensationellen Erfolgen der letzten 30 Jahre. Alles wird live gespielt und gesungen, das hat natürlich seinen Reiz für die sympathische Künstlerin. Ausdrucksstark, mal mit Gefühl zum Nachdenken und dann wieder richtig Power, damit niemand mehr still sitzen bleibt, so wird die Künstlerin ihre treue Fangemeinde überzeugen und begeistern.



Der Name der Tour ist Programm: „Sehnsucht nach Liebe“ ist nicht NUR der Titel des neuen Albums von Monika.



Die Show besteht aus einem nahezu dreistündigen Programm und beinhaltet alle großen Hits aus ihrer langjährigen und erfolgreichen Karriere. Von damals bis heute. „La Luna Blue“ und „Mozartgasse 10“ werden dabei ebenso zu hören sein wie ihre aktuellen Charthits „Die neue Wirklichkeit“, „Das kleine Haus am Meer“ und natürlich der Song, der dem ganzen neuen Album seinen Namen gegeben hat – nämlich „Sehnsucht nach Liebe“.



„Monika Martin live mit Band: das heißt, wir werden mit viel Spaß, Freude und Energie Musik machen und wir sind uns auch sehr sicher, dass dieser Funke von der Bühne auf die Zuschauer überspringen wird. Wir freuen uns auf Sie...“



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.