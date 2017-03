Museum um einen regionalen Schatz reicher

Das Städtische Museum Zeulenroda ist seit einigen wenigen Tagen um einen regionalen Schatz reicher.

Die Heppenheimerin Stefanie Dorsheimer schenkte der Einrichtung eine Darstellung der ehemaligen Sichelmühle bei Weißendorf aus der Feder des Triebeser Künstler Erich Rother. Das 1,20 mal 1,80 Meter große Gemälde stammt in etwa aus dem Jahr 1950 und soll zunächst im Magazin gelagert werden, wo sich bereits weitere Gemälde Rother befinden.„Ich bin froh, dass Frau Dorsheimer an uns herangetreten ist und gefragt hat, ob grundsätzlich Interesse an dem Bild besteht“, schildert Stadtarchivar Christian Sobeck. Die Verbindung sei aber nicht zufällig zustande gekommen. So stammte der Mann der Heppenheimerin ursprünglich aus Triebes. Mit der Schenkung, so Sobeck weiter, sei das Werk des bedeutenden Triebeser Künstlers wieder in die Heimat zurückgekehrt.Bei Interesse kann das Bild auf Nachfrage angesehen werden.