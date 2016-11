Musikalischer Kaffeeklatsch mit Angelika Poser-Kötzsch - 23. November - Vogtlandhalle Greiz

Angelika Poser-Kötzsch lädt zum „Musikalischen Kaffeeklatsch“

am 23. November 2016 um 14.30 Uhr in die Vogtlandhalle Greiz



Zu einem Nachmittag der besonderen Art lädt die Sängerin und Moderatorin Angelika Poser-Kötzsch am 23. November erstmalig ins Foyer der Vogtlandhalle Greiz ein.



Vielen Greizer Theaterbesuchern dürfte die vielseitige Künstlerin noch aus nicht zu zählenden Opern- und Operetten- und Musicalaufführungen in Erinnerung sein, als in den 70er und 80er Jahren die Bühnen der Stadt Gera regelmäßig im Greizer Theater gastierten. Nebenher sang sie in dieser Zeit viele Konzerte mit dem Greizer- und dem Vogtland-Orchester.



Gerade mit dem Greizer Theater verbindet sie viele schöne Theaterabende und auch heitere Anekdoten, über diees sich lohnt zu plaudern.

Dem Geraer Theater (später Theater- und Philharmonie Altenburg-Gera) ist sie treu geblieben, so dass sich mit ihrem Auftritt in Greiz ein äußerst seltenes Jubiläum verbindet.

Angelika Poser-Kötzsch steht nunmehr seit 45 Jahren auf den Brettern, die die Welt bedeuten.

Die einstige Soubrette hat sich inzwischen längst nicht nur der Konzertmoderation, sondern auch vielen komischen Rollen verschrieben und ebenso dem Chanson- und dem Schlagerrepertoire der 20er bis 40er Jahre, aus welchem selbstverständlich einige Kostproben erklingen werden.

Als Begleiter steht ihr der langjährige Schauspielkapellmeister Günter Schimm als Pianist zur Seite, der auch an vielen Veranstaltungen ihres in Gera fast legendären „Damentees“ beteiligt war.

Das Publikum dürfte sich also auf einen interessanten und unterhaltsamen Nachmittag freuen, bei dem in vorweihnachtlicher Stimmung aus dem Nähkästchen geplaudert und musiziert wird.



Und sollte das Greizer Publikum an dieser Veranstaltung Gefallen finden, so ist eine Fortsetzung des „Musikalischen Kaffeeklatschs“ nicht auszuschließen.



Tickets für diese Veranstaltung gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.