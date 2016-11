Neil-Young-Geburtstagsparty im Kulturhof

Der kanadische Folk-Rocker Neil Young wird 71 – dazu steigt die nach Veranstalterangaben "Offizielle Thüringer Geburtstagsparty" in Zickra.

Aus diesem Anlass kommt der Thüringer Folk-Barde Andreas Schirneck am Samstag, 12. November, exakt am Tag von Young‘s Geburtstag in den Kulturhof nach Zickra bei Berga/Elster. Der einstige Weggefährte von Klaus Renft präsentiert aus aktuellem Anlaß sein Programm „Acoustic Young – Neil Young Songs unplugged“, mit dem er seit fast zwanzig Jahren durch Deutschland tourt.Seit Schirneck Anfang der 70-er Jahre in einem Vorstadtkino als Soundtrack zum Kultfilm „Blutige Erdbeeren“ zum ersten Mal Songs von Neil Young hörte, hat ihn der Virus nicht mehr verlassen, bis heute nicht. Deshalb wird er am Samstag solo auf der Bühne stehen und lädt die Zuhörer zu einer akustischen Reise durch das über vier Jahrzehnte umfassende Schaffen des Altmeisters. Dabei fehlen Klassiker wie „Old man“ oder „Alabama“ ebenso wenig wie aktuelle Songs der letzten Alben. Schirneck tritt dabei an in der „klassischen“ Singer/Songwriter-Besetzung Gitarre, Stimme und Bluesharp und verzichtet getreu seinem Motto „handmade music“ auf technische Unterstützung wie Drumcomputer oder Halbplaybacks. Das bedeutet, die Performance ist in jedem Fall einhundert Prozent live und ohne doppelten Boden.Die Veranstaltung im Kulturhof Zickra beginnt um 20 Uhr, Reservierungen sind noch möglich unter Telefon 0152/08 93 93 59.