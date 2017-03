Neue Sonderausstellung: Stadt der Millionäre - Villen und Bürgerhäuser in Greiz

Sonderausstellung in Zusammenarbeit mit dem Fotoclub Greiz e.V.

Greiz verdankt seine überregionale Bezeichnung als „die Perle des Vogtlandes" der Erhaltung seiner einzigartigen Residenzarchitektur sowie den beeindruckenden Villen und Bürgerhäusern, welche bis heute als steinerne Zeugen die außerordentliche Wirtschaftskraft im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert dokumentieren.Bauherren waren überwiegend Kaufleute und Fabrikanten. Oftmals gehörten zu diesen Villen große Fabriken mit mächtigen Schornsteinen, die den Ruf von Greiz als „Stadt der Stoffe" symbolträchtig rahmten.Grundlage für diese wirtschaftliche Entwicklung bildete die eigenständige Wirtschaftspolitik des bis 1918 souveränen Landes Fürstentum Reuß älterer Linie mit der Hauptstadt Greiz.Die Industrialisierung dieser Zeit war auf das Engste mit dem Ausbau des Eisenbahnnetzes sowie dem beständigen Zuzug der Landbevölkerung verknüpft.Bahnhöfe und Mietskasernen entstanden.Städteplanerisch prägten diese Jahrzehnte auch Greiz nachhaltig und sind bis heute im Stadtbild erlebbar.Wirtschaftlicher Erfolg wurde durch die einzigartige und prunkvolle Architektur der Villen für jeden sichtbar. Allerdings wichen die dazugehörigen Fabriken im Laufe der Zeit häufig neuen urbanen Aufgaben – viele Villen hingegen fanden in den letzten Jahrzehnten neue Besitzer und wurden oftmals liebevoll saniert.Die vielgestaltige Schönheit der Villen und Bürgerhäuser sind bis heute ein Spiegel der Entwicklung unserer Stadt und verkörpern eindrucksvoll einen selbstbewussten Repräsentationswillen sowie luxuriösen Lebensstil des Bürgertums.Aber die aufwändigen Gestaltungen der Fassaden und Wohnräume dokumentieren auch eine Kultur- und Kunstsinnigkeit, die unsere Stadt in ihrem Selbstverständnis bis heute prägt.Für diese Ausstellung der Museen der Schloss- und Residenzstadt Greiz widmete sich der Fotoclub Greiz e.V. liebevoll diesen Baudenkmalen unserer Stadt und offenbart mit seinen Fotografien sehr individuelle Entdeckungen architektonischer Details sowie filigraner Gestaltungselemente.Die Auswahl der fotografierten Villen und Bürgerhäuser erfolgte ausschließlich durch die Clubmitglieder selbst, um die individuellen Perspektiven sowie Entdeckungen der Schönheiten unserer Stadt nicht zu begrenzen.Die Museumsbesucher werden an diesen Perspektiven beteiligt und zur eigenen Spurensuche vor Ort angeregt.Diese Ausstellung im Museum im Unteren Schloss Greiz wird durch baugeschichtliche Hintergründe zu ausgewählten Villen sowie zu ihren Bauherren, historische Fotos und Ausstellungsobjekte aus dem Museumsbestand abgerundet.Ich wünsche Ihnen viel Freude, Neugierde und Zeit für Ihre persönlichen Entdeckungen der einzigartigen Architektur in unserer wunderschönen Residenzstadt Greiz.