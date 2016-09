Neue Tänzerinnen und Tänzer herzlich willkommen bei KESS am 29. September.

Lachen ist gesund und tanzen auch. Wer beides liebt, der ist bei dem Kinder- und Jugendballett „Kess“ genau an der richtigen Stelle.

Wer Lust hat mitzutanzen, der kann sich am 29. September 2016 von 17 bis 18 Uhr im Freizeitzentrum, Am Puschkinpark 13, anmelden. Das Kess-Team freut sich auf neue Tanzbegeisterte. "KESS" ist bekannt für das tanzen aus Leidenschaft und zählt zu einem der besten Tanzensemles in Thüringen und Sachsen.