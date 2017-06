Neues Wohn- und Geschäftshaus Markt 1 in Schleiz

Ein Schmuckstück am Markt - 13 Firmen trugen dazu bei, dass das Haus Markt 1 in neuem Glanz erstrahlt und modernen, barrierefreien Wohnraum bietet

„Es ist ein sehr altes Gebäude, über 200 Jahre alt, und am Anfang war wegen der zum Teil verdeckten Wände gar nicht zu sehen, wie schlecht die Bausubstanz an einigen Stellen war“, erinnert sich Joachim Kliche, Werkstattleiter der Schleizer Werkstätten gGmbH.

Erst nach der Entkernung des Gebäudes sei der tatsächliche Zustand der Bausubstanz offenbar geworden. „Das ging hin bis zum Schwammbefall, außerdem musste der gesamte Dachstuhl ausgetauscht werden und teilweise die Fachwerkwände auf einzelnen Etagen ersetzt werden. Deshalb kam es zu einigen Bauverzögerungen“, erklärt Joachim Kliche.

Aber das Ergebnis kann sich sehen lassen. Acht barrierefreie Wohnungen sind im ersten und zweiten Obergeschoss sowie im Dachstuhl entstanden. „Das war von Anfang an unser Ziel: Lebensraum für die Einwohner und Bürger von Schleiz zu schaffen, die entweder eine Gehbehinderung haben oder älter sind und deshalb barrierefreien Wohnraum bevorzugen“, sagt Joachim Kliche. Dafür wurde hinten an das Gebäude ein Anbau als direkte Erweiterung des Hauses errichtet. in diesem Neubau befinden sich die Schlafzimmer der neu entstandenen Wohnungen samt Balkonanlagen und der neue Aufzug. Es wurde also ein völlig neues Raumprogramm umgesetzt, und nichts erinnert mehr an die ehemaligen, ganz anders zugeschnittenen Räume zum Beispiel in der Arztpraxis oder der Krankenkasse. Letztere hatte ihre Räume im Erdgeschoss Und kurzfristig war überlegt worden, dort ein Café einzurichten, doch wegen erheblicher Mehrkosten und unsicherer Erfolgsaussichten wurde der Plan wieder verworfen.

Statt dessen findet man hier heute die neuen und barrierefreien Geschäfts- und Beratungsräume des Lebenshilfe Schleiz-Bad Lobenstein e.V. Eine gute Adresse – schließlich ist das Haus Markt 1 in Schleiz allgemein bekannt.

Der Fabrikant Gottfried Piegler hatte hier im 19. Jahrhundert begonnen, in Produktionsräumen in einem Seitenhaus Dobereiner Feuerzeuge zu produzieren, die weltweit exportiert wurden.

Das Nebenhaus mit den Produktionsräumen steht schon lange nicht mehr. Dort befinden sich heute der Innenhof, der derzeit noch gestaltet wird, und der Neubau des Hauses Markt 1. Im Rahmen der Bauarbeiten wurde auch das alte Abbruchhaus Bahnhofstraße 4 abgerissen – zugunsten eines größeren Innenhofes, auf dem die Bewohner des Hauses Markt 1 bald schon ihre Freizeit genießen, zusammensitzen und feiern können.

In Erinnerung an die Vergangenheit des Hauses – und weil der Name bei den Schleizern so fest verankert ist– ziert nun auch ein großer Schriftzug das Gebäude: „Haus Markt 1“.

Im März diesen Jahres zogen die ersten Mieter ein, inzwischen sind alle Wohnungen bereits bewohnt. Kein Wunder, bei so einem bauhandwerklichen Schmuckstück.Daniel Dreckmann