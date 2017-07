Nur so lange der Vorrat reicht – „LIKs“ am 19. August 2017 in Hohenleuben

Als Mitglied im Festkomitee der 750 Jahrfeier haben wir in den letzten Monaten alle Hände voll zu tun gehabt. Angefangen hat alles mit dem drucken, falten, kuvertieren und beschriften von Informationsschreiben an Haushalte, Unternehmen und Vereine sowie soziale und kulturelle Einrichtungen unserer Stadt gefolgt von der Suche nach einer geeigneten Band für die Samstagabendgestaltung, das nähen von Wimpelketten und bekleben von Werbeplakaten.



Aber wir wollen Sie heute nicht über das vergangene Informieren, sondern die Gelegenheit nutzen um auf unsere tollen geplanten Aktivitäten aufmerksam zu machen.



Am Fest – Samstag, den 19.08.17 hat „LIKs“ für die kleinen und großen Kinder ab 10 Uhr eine Hüpfburg zur Verfügung stehen. Außerdem unterstützen wir den örtlichen Jugendclub beim Kinderschminken und haben ab 13 Uhr Hahnenkampf und Bogenschießen organisiert. Doch worauf sich bestimmt die meisten freuen ist unsere Tombola. Wir starten pünktlich 10 Uhr mit dem Verkauf unserer Lose. Es gibt über 600 Gewinne die Kinder- aber auch Erwachsenenaugen zum Leuchten bringen werden. Bei uns gewinnt JEDES Los. Hauptgewinne für die Erwachsenen sind unter anderem Gutscheine im Wert bis zu 100€, ein Kaffeeautomat, 2 Thüros Grills sowie ein Amazon Echo Dot. Doch auch an die Jüngeren haben wir gedacht. Hier zählt zu den Hauptgewinnen ein „echter“ Gabelstapler. Nicht nur die kleinen Lagerarbeiter sind von diesem Kindergabelstapler im Originaldesign der Linde Baureihe begeistert. Zusätzlich gibt es noch Freikarten für die unterschiedlichsten Freizeitmöglichkeiten, angefangen vom Saurierpark, dem Saalemax oder dem Waikiki sowie der Leuchtenburg. Bitte beachten Sie, unsere Tombola hält nur solange der Vorrat reicht!

Im unteren Teil des Festgeländes, da wo die Feuerwehr ihr Fahrzeuge ausstellt und Rundfahrten anbietet hält „LIKs“ für Sie eine weitere Überraschung parat. Durch unser Projekt "Hohenleuben gemeinsam stark", welches wir dank großzügiger Unterstützung von "Vielfalt Leben" am 01.06.17 starten konnten, werden an dem Festtag, wenn das Wetter mitspielt Heiko und Christian Rank von „Stark in Form“ unsere bisherige „Baulücke“ in einer Schauvorführung verschönern.

Ab 14 Uhr findet ihr einen weiteren durch uns betreuten Stand auf dem Kirchplatz. Dort, genau neben der Hauptbühne, werden wir mit einer BAR dafür sorgen, dass sie nicht auf dem trockenen sitzen.



Neben den ganzen Attraktionen die wir für Sie vorbereitet haben, stehen natürlich auch noch die ganzen anderen Vereine, wie beispielsweiße der HCV, örtliche Einrichtungen wie z.B. die Kindertagesstätte oder der Jugendclub und Unternehmen mit Ihren Ständen, Ausstellungen und Aktionen zur Verfügung. Es würde den Rahmen sprengen alles aufzuzählen. Am besten Sie überzeugen sich selbst.



Wir würden uns sehr freuen Sie und Ihre Familie sowie Kollegen und Angestellte, Freunde und Bekannte am 19.08.17 ab 10 Uhr in Hohenleuben begrüßen zu dürfen.



Möchten Sie „LIKs“ unterstützen? Tatkräftig oder einfach nur finanziell? Wir freuen uns über Jeden, dem genauso wie uns, die Kinder- und Jugendlichen am Herzen liegen. Mit weniger als 1 Euro pro Monat für eine Mitgliedschaft, können Sie „LIKS“ und somit den Kinder und Jugendlichen in Ihrer Umgebung helfen. Alle wichtigen Informationen finden Sie im Internet unter www.liks-ev.de oder auf Facebook.





Stefanie Soch

Leimsche Initiative zur

Kinder- und Jugendförderung e.V.