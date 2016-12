O du fröhliche... in Noßwitz

Allerorts wurde dieser Tage zu Weihnachtsfeiern geladen. So auch in Noßwitz- dort wurden die Senioren von den Kindern mit einem schönen Programm erfreut.

In den weihnachtlich geschmückten Räumen des Gasthofs war die große Festtafel gedeckt und Weihnachtslieder erklangen. In gemütlicher Runde saßen die Senioren zusammen und ließen sich Kaffee, Stollen und selbstgebackenen Plätzchen schmeckenAm Nachmittag führten noch Kinder ein meisterhaftes Programm auf. Zuerst schlüpften sie in die Rollen vom russischen Märchen " das Rübchen", trugen etliche Gedichte vor, sangen wunderschön und hatten noch die Aufführung der "Weihnachmtsmannmütze" in petto. Großer Applaus war da garantiert. Etwas weiteres zu Sehen bekamen die Senioren noch eine Menge: Ein Film und etliche Fotos von der Noßwitzer 650 Jahr Feier. Geschenke gab es natürlich auch für groß und klein. Die Senioren erfreuten sich an Weihnachtsfgestecken und den aktuellen KalendernDankbar sind die Noßwitzer Senioren für die schönen Stunden, die von fleißigen Helfern ermöglicht wurden: der Ortschaftsrat, beim Gasthof für die gute Bewirtung, den Plätzchenbäckerinnen vom Dorf, und natürlich bei den kleinen Akteuren nebst den Frauen vom Heimat-und Kulturverein, welche das Programm einstudierten.