Oldie-Nacht mit „Beat-Club Leipzig“ und Hans-Jürgen Beyer

In der Turnhalle Reudnitz steigt am 4. März die 3. Live-Oldie-Nacht mit Beat-Club Leipzig.

Die Band wird mit feinstem Coverrock wieder für beste Stimmung und eine volle Tanzfläche sorgen. Dabei erklingen Klassiker aus fünf Jahrzehnten Beat-, Pop- und Rockgeschichte! Anlässlich ihres 30-jähriges Bestehens haben sich die Mannen um Bandleader Günter Palm einige Überraschungen ausgedacht und bringen einen prominenten Gast mit: Hans-Jürgen Beyer wird bei einigen Titeln den Gesangspart übernehmen. Viele kennen den 67-Jährigen als Schlagerbarden, doch der ehemalige Thomaner war Anfang der 70er Jahre Leadsänger solch legendärer Bands wie der Klaus-Renft-Combo und der Bürkholz-Formation. Mit Beat-Club Leipzig besinnt sich Hans-Jürgen Beyer seiner rockmusikalischen Wurzeln und geht mit der Band sozusagen "Back to the Roots!". Seine Interpretation beispielsweise von Deep Purples "Smoke on the Water" dürfte den einen oder anderen Fan härterer Klänge mächtig überraschen!Tickets für die 3. Live-Oldie-Nacht in Reudnitz sind im Vorverkauf bis 25. Februar bei Media Lippmann in Greiz, Autoservice Reudnitz GmbH in Reudnitz, Kutscher’s Imbiss und im Hotel Gudd in Mohlsdorf erhältlich.Weitere Infos zur Veranstaltung und zum Bus-Shuttle gibt's beim Veranstalter unter http://www.leos-disco.de/ oder telefonisch unter 03661/433328 (nach 20 Uhr!).