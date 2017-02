Original Hoch- und Deutschmeister am 12. März in der Vogtlandhalle Greiz

Die musikalische Sensation:

Die „Original Hoch- und Deutschmeister“ der Wiener Hofburg kommen nach Greiz

am 12. März 2017 um 15.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Thomann Management ist es gelungen, die „Original Hoch- und Deutschmeister“, eine der ältesten Militärkapellen der Welt, in die Vogtlandhalle nach Greiz zu holen. Das Typische dieser Musik ist die Verwendung der etablierten „Hohen Stimmung“, die einen Halbton über der Normalstimmung liegt. Dabei kommen auch recht außergewöhnliche Instrumente wie die Ventilposaune, die Es-Trompete oder das Helikon zum Einsatz.



Eine ganz besondere Ehre für dieses Original Traditionsorchester ist die „Burgmusik“ in der Wiener Hofburg. Dieses Konzert findet in Erinnerung an die Wachablöse der Kaiserzeit jeden Samstag im Sommer statt und zieht Tausende von Besuchern an.



Nicht nur ein Ohren- sondern auch ein Augenschmaus ist dieses außergewöhnliche Konzert: Als „Lieblingskapelle des österreichischen Kaisers“ legen sie auch heute noch höchsten Wert auf historische Authentizität. Fünfundzwanzig Vollblutmusiker treten in den traditionellen blauen Uniformen des k & k Infantrieregiments Nr. 4 aus der Zeit um 1890 an.



Ihren weltweiten Ruhm verdanken die Deutschmeister nicht nur ihren Kapellmeistern des ausgehenden 19. Jh. C.M. Ziehrer und Wilhelm Wacek, sondern auch dem Neugründer des Orchesters nach dem Zusammenbruch der Monarchie, Julius Herrmann.



Neben den traditionellen, schmissigen Militärmärschen erklingen bekannte Melodien u.a. von den Brüdern Strauss, Carl Michael Ziehrer, Franz Lehàr oder Robert Stolz.

Zwischen den Musikstücken erzählt Kapellmeister Reinhold Nowotny höchstpersönlich über die Geschichte und die Musik der „Original Hoch- und Deutschmeister“.

Die junge Sopranistin Anja Markwart, bekannt als „Gräfin Mariza“, die auch die Johannespassion von Bach in Berlin sang, ist die famose Sängerin der „Original Hoch- und Deutschmeister“.



Ein unvergessliches Musikerlebnis für alle Liebhaber von Militär- und Blasmusik!



Tickets für diese Veranstaltung erhalten Sie im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.