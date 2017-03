Ostern in den Höfen – 1. Ostermarkt im Unteren Schloss Greiz am 09.04.2017

Unter dem Motto „Ostern in den Höfen“ werden die Tourist-Information Greiz, gemeinsam mit den Greizer Koch- und Backmädels, in diesem Jahr den

1. Ostermarkt in den Höfen des Unteren Schlosses Greiz am 09.04.2017 ausrichten.

Von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr bieten die Händler in den österlich gestalteten Höfen des ehemaligen Residenzschlosses, den Räumlichkeiten der Tourist-Information und der Textilschauwerkstatt ihre Produkte rund um das Osterfest an. Österliche Dekorationen und Handarbeiten, filigraner Schmuck, Textilostereier, Kakteen, Honig, Filzarbeiten und –dekorationen, Glückwunschkarten, Eierlikör, Nudeln, Ostereier und handgemachte Seifen gehören zum Angebot.



Kulinarisch wird das Restaurant „Harmonie“ Süßes und Herzhaftes, von Osterkuchen und Ostertorten, über Eierlikörbowle bis hin zu Senfeiern mit Kartoffeln und Spanferkel mit Sauerkraut für die Gäste im Schlosshof bereithalten.



Für die kleinen und die großen Besucher gibt es über den Tag verteilt, eine ganze Menge Aktionen:

11.00 Uhr und 12.15 Uhr: „Mit dem Osterhasen die schönsten Ostergeschichten bei einer Lesung erleben“ (Textilschauwerkstatt)

13.30 Uhr: „Ostern in Greiz“ – eine Kurzführung für alle Interessierten. Unkostenbeitrag 1,00 € (Treffp. Tourist-Information)

15.15 Uhr: „Ei, Ei, Ei, wo ist das Ei?! – die Ostereiersuche für Kinder im Schloss (Treffp. Tourist-Information)

16.00 Uhr: Versteigerung – zwei Osterhasen suchen ein neues Zuhause (Schlosshof)

16.30 Uhr: „Mit dem Osterhasen die schönsten Ostergeschichten bei einer Lesung erleben“ (Textilschauwerkstatt)



Ein ganz besonderer Programmpunkt wird am 09.04. die Eröffnung des Greizer Osterbrunnens um 14.30 Uhr sein. Zum 7. Mal wird der mit mehr als 2.000 Ostereiern, alle textil gestaltet, seinen Standort am Röhrenbrunnen finden und bis zum 23.04. ein beliebter Fotopunkt in der Stadt sein. Den fröhlichen Abschluss der Osterbrunneneinweihung bilden gegen 15.00 Uhr die Kinder des Kinderhauses „Am Elsterufer“ mit der Gestaltung eines Osterstraußes in den Räumen der Textilschauwerkstatt, wenn sie ihre bunt bemalten Ostereier an diesem anbringen.



Für die Besucher des Ostermarktes bietet sich am 09.04. zudem auch die Möglichkeit, die Frühlingsausstellung „Stadt der Millionäre – Villen und Bürgerhäuser in Greiz“ im Museum Unteres Schloss anzusehen (Erw. 3,00 € / erm. 2,00 €).