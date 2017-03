PS Feeling in Gera - 25. Geraer Autofrühling

25. Autofrühling

PS Feeling in Gera

Sonderausstellung

Viel los war am Wochenende in der Geraer Innenstadt zum 25. Autofrühling.Einiges gab es dort für Auto- Motorrad- und Oldtimerfreunde zu sehen.Vom nostalgischen Autos bis zum neuen Flitzer – diverse Autohäuser und Privatausteller präsentierten sich auf der Meile quer durch die Innenstadt.Dieses Angebot wurde von den Besuchern auch gern in Anspruch genommen.So wurden technische Raffinessen im Cockpit begutachtet, Motorhauben aufgemacht, Kofferräume hinsichtlich ihrer Platzkapazität untersucht. Und nicht nur die Herren der Schöpfung interessierte sich für die Details.Autohaus Cloppenburg GmbH aus Gera präsentiert den neuen BMW 5er. Auch zu sehen war der neue BMW X5 aucber auch der neue BMW i3. Autohaus Jähler GmbH zeigte den neuen C3 von CITROËN. Das Fahrzeug zeichnet sich durch extravagantes Design und eine zweifarbige Karosserie mit drei Dachfarben aus.Ein weiteres Highlight war der Fiat Professional Pick-up Fullback, den die ABZ Nutzfahrzeuge GmbH ausstellt hatte, ist ein echter Offroader. Ein Hingucker war aber auch das Autohaus Reichstein & Opitz GmbH mit Ihren Modelle von Jaguar. Der Jaguar XE setzt als Sportlimousine neue Zeichen in der Premium-Mittelklasse. Das Autohaus Nerger aus Gera-Zwötzen stellte zum 25. Autofrühling den neuen Kia Rio sowie den neuen Kia Sportage 2017 Sondermodell Style aus.Die Auto-Scholz-AVS GmbH & Co. KG stellt die neue Mercedes-Benz E-Klasse All-Terrain vor.Ein Hingucker war aber auch die Sonderausstellung des Motorsportclub Gera. Ein weiterer Hingucker waren die Sportlichen Fahrzeuge. Für Autofans gabs auch eine Sonderausstellung Historische Fahrzeuge zusehen.Ein Höhepunkt gabs am Sonntag auf dem KuK-Vorplatz mit dem Bike-Trialshow.Auch für die jungen Besucher gabs eine schöne Kinderunterhaltung wie Kinderschminken oder ein Stelzenläufer.