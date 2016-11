Rock Ost Weihnacht am 4. Dezember - Vogtlandhalle Greiz

„ROCK OST“ - Weihnacht – Das Konzert

Die Ost Rock Stars aus den legendären Bands

am 4. Dezember 2016 um 18.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Künstler aus den legendären Bands: Silly, Stern Combo Meißen, Veronika Fischer und Band, Horst Krüger Band, Bajazzo, Renft haben sich zusammengetan und spielen ihre Hits und Klassiker, der schönsten und beliebtesten Songs der DDR Rockmusik aus den 70er und 80er Jahren sowie deutsche und internationale Weihnachtsklassiker.

Dabei geht es nicht um Ostalgie oder eine Persiflage, sondern um die authentische Wiedergabe und Wertschätzung einer Musikepoche, die den Zeitgeist einer Generation widerspiegelt.



Rock Ost Weihnacht – Das Konzert steht für ein musikalisches Feuerwerk der Emotionen und garantiert ein Konzerterlebnis mit unvergesslicher Live Atmosphäre.

Rock Ost ist eine musikalische Zeitreise durch den Ost Rock.



Die Besetzung:

Thomas Fritzsching – Silly

Thomas Martin – Horst Krüger Band

Michael Behm – Stern Meißen

Alexander Procop – Stern Meißen

Frank Nicolovius – Veronika Fischer Band

Carina Pieper – Rock Ost

Thomas Schlusen – Renft



Rock Ost ist ausgezeichnet mit dem Allstar Award 2010



Tickets für dieses Konzert gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.