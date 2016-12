Russian Circus on Ice am 11. Januar `17 in der Vogtlandhalle Greiz

RUSSIAN CIRCUS ON ICE

„Ein Wintermärchen“ - Eine faszinierende Eis-Zirkusshow für Groß und Klein

am 11. Januar 2017 um 19.00 Uhr in der Vogtlandhalle Greiz



Mit einer eindrucksvoll inszenierten neuen Eisshow, einer Symbiose aus Eistanz und atemberaubender Zirkusartistik, nimmt der „Russian Circus on Ice“ das Publikum auf eine zauberhafte Reise in eine magische Märchenwelt mit.

„Ein Wintermärchen“ ist eine abwechslungsreiche und hochkarätige Performance mit den Highlights aus den größten märchenhaften Geschichten aller Zeiten:

Nussknacker, Zirkusprinzessin, Alice im Wunderland und der Schneekönigin...



Neue innovative, grandiose Regie, neue fantasievolle, spektakuläre Choreografien, über 300 neue prachtvolle Kostüme, mitreißende Musik und atemberaubende Akrobatik.



Seit 50 Jahren reist der erste Eiszirkus der Welt das Publikum mit Artistik und Glamour auf Kufen, grandioser Akrobatik, Jongleuren, Hochseilkünstlern, Eiskunstläufern und Clowns in einer glitzernden Eisarena zu Beifallsstürmen hin.



Das schwungvoll elegante Eisballett kombiniert mit großartigem, traditionellem, russischem Zirkusprogramm erschafft ein wahrhaft magisches Spektakel für die ganze Familie.



Das muss man einfach gesehen haben!



Tickets für diese Show gibt es im Vorverkauf in der Vogtlandhalle Greiz unter Tel. 03661/62880 und in der Tourist-Information Greiz.